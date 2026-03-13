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Минэкономики Латвии запустило сайт по поиску дешевых продуктов

13 марта 2026 11:00
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Власти Латвии нашли оригинальный способ помощи гражданам в условиях повышения цен и падения покупательской способности. Вопросом занимается Министерство экономики. Так, в стране запустили сайт, где рекомендует магазины с дешевыми продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэкономики Латвии запустило сайт по поиску дешевых продуктов-2

Ведомство проводит мониторинг торговых сетей. Планируется создание еженедельной продуктовой корзины для пенсионеров, состав которой они будут определять сами. По мнению министра экономики Латвии, такой подход поможет людям не только ориентироваться в ценах, но и создаст конкурентную борьбу за покупателя среди продавцов.  

Минэкономики Латвии запустило сайт по поиску дешевых продуктов-4

Виктор Валайнис, министр экономики Латвии:
Это важно для граждан, когда они выбирают, где делать покупки. Если например пенсионер увидит, что его обычная продуктовая корзина дешевле в определенной сети магазинов, он пойдет туда. Разница в ценах существует, и мы покажем ее более наглядно, чтобы люди были более информированы при совершении ежедневных покупок. 

Однако, министр не сказал ни слова о том, как ведомство намерено бороться с инфляцией и поднять уровень жизни населения. Латвия – одна из беднейших стран ЕС. В государстве зарплаты намного ниже, чем в Западной Европе. При этом высекая инфляция.

# Латвия

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