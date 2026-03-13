Минэкономики Латвии запустило сайт по поиску дешевых продуктов

Власти Латвии нашли оригинальный способ помощи гражданам в условиях повышения цен и падения покупательской способности. Вопросом занимается Министерство экономики. Так, в стране запустили сайт, где рекомендует магазины с дешевыми продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство проводит мониторинг торговых сетей. Планируется создание еженедельной продуктовой корзины для пенсионеров, состав которой они будут определять сами. По мнению министра экономики Латвии, такой подход поможет людям не только ориентироваться в ценах, но и создаст конкурентную борьбу за покупателя среди продавцов.

Виктор Валайнис, министр экономики Латвии:

Это важно для граждан, когда они выбирают, где делать покупки. Если например пенсионер увидит, что его обычная продуктовая корзина дешевле в определенной сети магазинов, он пойдет туда. Разница в ценах существует, и мы покажем ее более наглядно, чтобы люди были более информированы при совершении ежедневных покупок.

Однако, министр не сказал ни слова о том, как ведомство намерено бороться с инфляцией и поднять уровень жизни населения. Латвия – одна из беднейших стран ЕС. В государстве зарплаты намного ниже, чем в Западной Европе. При этом высекая инфляция.