Потому что участие в выборах – гражданский долг каждого человека: как делали свой выбор в Киеве, Париже, Пекине и Анкаре

Новости Беларуси. От Австралии до Парижа. Граждане нашей страны за рубежом, будь то в командировке, на учёбе на отдыхе – также голосуют. В дипломатических представительствах нашей страны, в основном в посольствах и консульствах, разместились избирательные участки. Как делали свой выбор в Киеве, Париже, Пекине и Анкаре… Кругосветное путешествие по избирательным участкам начнем Украины. Слово корреспонденту программы «Неделя» на СТВ.

Ирина Смирнова, СТВ:

Голосуют на парламентских выборах белорусы на всех континентах. Всего за рубежом работает 47 избирательных участков. Это очень удобно для тех граждан Беларуси, которые либо не проживают в стране, либо же находятся в длительной командировке. Самые удаленные участки для голосования расположены в Канаде, Японии и Австралии. Ближайший европейский к Беларуси расположен здесь, в самом центре Киева.

В Украине наблюдали за борьбой претендентов на депутатский портфель в белорусском парламенте благодаря телевидению и другим СМИ. Теледебаты, предвыборная агитация. Местные избиратели отмечают: в Беларуси эта политическая гонка проходила буквально в режиме нон-стоп. Видимо, на волне всеобщей активности активной оказалась и позиция пришедших голосовать в Украине.

Александр Примак, сотрудник посольства Республики Беларуси в Украине:

Как и для каждого гражданина Беларуси, это, в первую очередь, участие в политической жизни нашей страны. И независимо от того, где ты находишься, я думаю, долг каждого гражданина Республики Беларусь прийти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, за которого он считает нужным.

В основном списке для голосования около 400 граждан Беларуси. Все они получили приглашения на выборы. Избиратели в основном из Киева и области. Но были и гости, которые приехали сюда за сотни километров, например, с Полтавщины. Причем приходят редко поодиночке, чаще – семьями. Большое политическое событие в родной Беларуси – хороший повод решить в посольстве и личные вопросы.

Юрий Колесов, председатель участковой избирательной комиссии №751 Купаловского избирательного округа №95:

Мы хотели бы отметить, прежде всего, конечно, активность граждан. Они достаточно внимательно следят за жизнью Республики Беларусь и довольно такие активно проявляют свою гражданскую позицию.

Когда избирательные участки в Минске только открывались, в Китае голосование уже было в самом разгаре. Причиной тому 5-часовая разница во времени. На участке в Китае сегодня было очень многолюдно. Для белорусов, живущих в Поднебесной, парламентские выборы это еще и возможность встретиться и обсудить новости из Сенеокой. Но главное, конечно, сделать выбор. После того, как все бюллетени будут обработаны, результаты направят на другой конец земного шара – в Минск.

Гражданка Беларуси (Китай):

Я сегодня здесь, потому что считаю своим гражданским долгом прийти и проголосовать, независимо от того, где я нахожусь – дома или, как сегодня, в Китае. Я считаю, что каждый человек должен внести свою лепту.

Сергей Вергейчик, советник Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

К процессу организации выборов подошли ответственно. Мы старались соблюсти абсолютно все требования избирательного законодательства. По моему, мы создали хорошую атмосферу.

Сразу несколько участков было открыто в европейских странах – Австрия, Италия, Литва, Польша, Германия. Также в Париже в посольстве Франции во время досрочного голосования и основного дня выборов работал избирательный участок №753.

Помимо постоянно проживающих в этой стране белорусских граждан сюда пришли отдать свой голос за кандидатов в депутаты и временно находящиеся в пятой республике наши соотечественники. Это те, кто приехал на отдых или в командировку. Работа участков на территории Франции была организована в полном соответствии с белорусским избирательным законодательством. Те же документы и те же программы кандидатов, что и в Беларуси.

Граждане Беларуси (Франция):

Мы находимся в Париже и мы не могли пропустить такое событие, как парламентские выборы в Беларуси. Поэтому мы пришли в посольство Беларуси, чтобы проголосовать.

Очень здорово, что у всех граждан нашей страны, где бы они не находились, в какой бы точке мира не были, всегда есть возможность прийти, проголосовать и таким образом поучаствовать в жизни своей страны.

Участие в выборах – гражданский долг каждого человека. И я очень рада принимать участие в таком важном событии нашей страны.

Отдать свой голос сегодня можно было и в Турции. На территории этой страны с 8 до 8 работало 2 избирательных участка. В генеральном консульстве в Стамбуле и в посольстве в Анкаре.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турции:

Местные власти, естественно, проявляют повышенное внимание. В частности, нам были выделены и дополнительные полицейские силы для обеспечения правопорядка непосредственно вблизи избирательных участков.

Только что закрылись участки в Украине, России, Израиле и Турции. Завершается их работа в европейских странах. Голосование в Японии, Китае, Индии и Австралии закончилось давно. Данные с этих участков уже поступили в Центризбирком Беларуси. А вот в США, Канаде, Венесуэле и на Кубе работа избирательных участков сейчас в самом разгаре. О том, как голосовали белорусы в западном полушарии, будет известно ближе к утру.