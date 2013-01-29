В Нидерландах впервые за 123 года на престол взойдет мужчина

Новости Нидерландов. В Нидерландах заканчивается эпоха королев. Об отречении от престола в пользу наследного принца Виллема-Александра объявила королева Беатрикс. Как пояснила в обращении к нации её Величество, пришло время дать дорогу новому поколению, ведь ей скоро исполнится 75 лет. Она находилась на троне почти 33 года.

С отречением королевы Беатрикс в Нидерландах завершится эпоха беспрерывного правления по женской линии, которое длилось 123 года. Принц Виллем-Александр станет королём 30 апреля этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.