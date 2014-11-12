Лидия Ермошина о президентских выборах-2015: Эта избирательная кампания не относится к числу самых дорогих

Новости Беларуси. Выборы Президента Беларуси обойдутся примерно в 100 миллиардов рублей. Об этом 12 ноября в Минске заявила журналистам председатель Центризбирком Лидия Ермошина. Известны и другие подробности избирательной кампании 2015, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кандидаты на высший пост в стране будут участвовать только в теледебатах. Выступления на радио из-за непопулярности отменены.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти не позднее ноября будущего года.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта избирательная кампания не относится к числу самых дорогих. Гораздо дороже обходятся местные выборы, где гораздо больше кандидатов. Тем не менее, мы постараемся, чтобы все прошло достойно. Мы всегда закладываем порядка 15 человек. Но я не думаю, что их будет больше, потому что преодолеть барьер в 100 тысяч подписей очень тяжело.

В эти дни в Минске проходит международная конференция по избирательным процессам в странах СНГ. В форуме участвуют представители Центризбиркомов 7 государств Содружества, а также западных общественно-политических институтов.