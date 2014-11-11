Руководители Устецкого края Чехии во главе с губернатором посещают Могилев

Новости Беларуси. В Могилеве 11 ноября встречали гостей из Чехии. Руководители Устецкого края во главе с губернатором впервые приехали в областной центр.

Во время визита они планируют наладить сотрудничество с Могилевским регионом в различных сферах. В ближайшие несколько дней гости посетят крупнейшие предприятия, побывают в музеях и других известных местах края.

Особый интерес – к сфере образования, туризма, культуры и предпринимательства.

Олдржих Бубеничек, губернатор Устецкого края (Чехия):

Мы впервые в Беларуси. Приятно у вас быть, впечатлило Буйничское поле, где мы смогли почтить память павших во время Великой Отечественной войны солдат. Мы надеемся на тесное сотрудничество в вопросах туризма, культурных связей. В делегации глава торгово-промышленной палаты, так что возможна и перспектива сотрудничества в сфере экономики. Мы пригласим белорусскую делегацию к нам для ознакомления с жизнью нашего края, чтобы вы имели полное представление и уже могли говорить более конкретно.

12 ноября с гостями из Чехии встретится руководитель региона Петр Рудник. Итогом визита, как ожидается, должно стать подписание Меморандума о сотрудничестве.

Чехия в товарообороте Могилевской области занимает 8 место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.