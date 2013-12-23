Лидия Ермошина: Центральная комиссия не отслеживает тех, кто идёт в депутаты

В студии программы «Неделя» на СТВ Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Лидия Михайловна, здравствуйте!

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по проведению республиканских референдумов:

Здравствуйте!

Фактически дан старт избирательной кампании в местные советы. Каким вам видится этот марафон?

Лидия Ермошина:

На данный момент он проходит очень тихо. Потому что у нас в эти дни, до 24 декабря включительно, идёт выдвижение кандидатов в составы избирательных комиссий, первых, территориальных. Их у нас будет 1331. Это достаточно много, это большое количество людей. Вообще я хотела бы сообщить, что выборы обеспечивает порядка 8-10 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. Это общественники, которые за очень небольшую зарплату с очень большими нервами и потрясениями, скажем так, организуют проведение выборов. Поэтому я прошу избирателей заранее, во-первых, я прошу прощения, если что не так получается, это общественники. А во-вторых, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что люди работают на общественной основе. Это общественники, это мы с вами. Так вот до 24 декабря идёт выдвижение в состав территориальных комиссий, и до 27 декабря эти комиссии будут сформированы. До 7 января будут сформированы окружные комиссии. А уже с 12 января избиратели могут столкнуться – и, в общем-то, должны, если кандидаты будут проводить активную деятельность, – они столкнуться с теми, кто и будет народными избранниками потом в перспективе, с людьми, которые начнут выдвигаться кандидатами в депутаты. Столкнутся они с ними на собраниях трудовых коллективов, во-первых. Потому что трудовые коллективы являются основным резервом для пополнения депутатского корпуса. Хотела бы обратить ваше внимание, что даже структурные подразделения и организации могут выдвигать кандидатов. Для сельского уровня - это 20 человек, для районного, областного, городо-областного подчинения – 75. Но город Минск и областные советы – 150 человек должно работать в трудовом коллективе, если он желает выдвинуть кандидата в депутаты соответствующего местного совета. Кроме этого, самый популярный способ выдвижения у нас существует, как сбор подписей. Поэтому в городах будут в местах, не запрещённых местными исполнительными органами, организованы пикеты по сбору подписей. Хотя я не думаю, что январь, а выдвижение будет идти до 10 февраля, является благоприятным месяцем для организации пикетов, конечно, на свежем воздухе. Поэтому, скорее всего, к избирателям заглянут на дом, в квартиру, может быть, по месту работы, по месту учёбы, и будут собирать подписи. Ну и политические партии: у нас их в стране, кстати, 15 зарегистрировано. Они могут на уровне своих территориальных представительств: областные, районные, городские, первичные – выдвигать кандидатов в депутаты соответствующих местных советов. При этом хотела бы обратить внимание, что республиканские органы партий и общественных объединений в выборах почти не участвуют. Они, конечно, определяют политику, но юридически значимых действий они почти не совершают. Единственное юридически значимое действие, которое они могут сделать, это направить наблюдателя в Центральную избирательную комиссию.

Кстати, касательно местных выборов, что греха таить, в общем-то они не вызывают такого большого интересе у избирателей. На ваш взгляд, эту ситуацию можно как-то переломить и нужно ли? И кто этим должен заниматься: ЦИК или, может быть, действительно сами кандидаты?

Лидия Ермошина:

Я думаю, что ситуация коренным образом не переломится, несмотря на то, что будут более активные или менее активные кандидаты. Пока у нас, в общем-то, главная часть бюджета и главные полномочия будут находиться у власти центральной. Только децентрализация, то есть передача полномочий по реальному распоряжению средствами и имуществом на местный уровень вызовет интерес к выборам, скажем, большой, потому что тогда избиратели будут действительно реально выбирать свое будущее. Но надо ли это в такой небольшой стране, как наша? Разве нужно распыление средств, распыление усилий? Мы тогда, скажем так, и концов можем не собрать. Что там говорить, вся Беларусь по населению - это, например, меньше одного города- Москвы или Московской области, или Краснодарского края. Поэтому не надо нам, наверное, иллюзии высокие, да и надо ли нам, скажем так, ещё политическое обострение даже во время местных выборов? Всё-таки местные советы – это представители граждан, для того, чтобы они помогали власти решать местные вопросы жизни, подсказывать, где нужно решать эти вопросы. Тогда когда будут делить этот бюджет, именно они определяют, какой детский сад в первую очередь надо отремонтировать, открыть или закрыть, какой школе помочь и так далее. Это всё местные вопросы и местные представители с ними справятся, я думаю, замечательно. А то, что нет ещё острой борьбы, так это же работа-то бесплатная. Неужели у нас за общественные должности, где люди, идя на них, не получают никаких привилегий и никакой заработной платы- [нужна борьба?]. Что делать, население – не альтруисты. Так что здесь вряд ли можно ожидать жёсткой борьбы. Хотя я думаю, что для ряда граждан это место является престижным уже само по себе. И это правильно. Это общественный авторитет, оно является очень важным для ведения их хозяйственной деятельности, предпринимательской деятельности. Поэтому я думаю, что эти люди и без зарплаты будут активно идти в местные советы. А уже избирателям нужно, конечно, провести этот отбор качественно.

А если говорить о силах, которые сегодня называют себя оппозиционными. Для них местные выборы? Им это интересно? Или они, что называется, по-крупному хотят играть?

Лидия Ермошина:

Я думаю, интересно. Но у них, конечно, силёнок маловато. Дело в том, что у наших партий всё сосредоточено в центральном офисе и в городе Минске. А я же вам говорила только что, что у нас, по сути дела, партии на уровне республиканских органов в местных выборах не имеют права участвовать. Поэтому если они будут проявляться, то, скорее всего, конечно, в областных центрах и в городе Минске. Поскольку у них есть партийные организации, зарегистрированные или поставленные на учёт именно в этих крупных городах. Не сомневаюсь, что они на селе - может быть аграрная партия, компартия - обладают партийными ячейками.

Забегая наперёд, вы можете в каких-то регионах прогнозировать сильную конкуренцию. У нас есть регионы, где всегда много кандидатов и активно избиратели выступают?

Лидия Ермошина:

Я не думаю, что здесь можно говорить о регионах, может быть, об отдельных населённых пунктах. И опять-таки это вызвано тем количеством заинтересованных людей в том, чтобы поучаствовать в данной избирательной кампании. Это зависит в том числе и от активности общественных объединений, политических партий, от того куска пирога, которым располагают местные советы, действительно реально влияет на жизнь данного региона. Но всегда активные. И это, что называется, не надо быть председателем Центральной комиссии, чтобы сказать, что, естественно, будет наибольшая активность в городе Минске. Во-первых, здесь и округа-то намного больше: здесь избирательный округ - 22,5 тысячи избирателей. Я вот только что вернулась из Туркменистана. Там такой округ по населению – уже в Парламент. Поэтому в городе Минске очень крупные округа избирательные. В городе Минске и много активных людей, бизнес-среда очень активная. Поэтом я думаю, что город Минск. Ну и вы знаете, не поверите, но самым активным в политическом плане регионом у нас является Могилёвская область. Вот такая небольшая область, но это, наверное, традиции, заложенные ещё президентом Республики Беларусь, именно прежде и поддержанным избирателями Могилёвской области.

Избирательная кампания 23 марта будет проходить по новым правилам. Были изменения в законодательстве избирательном, например, если у человека есть судимость или, допустим, он безработный, он должен будет об этом факте обязательно сообщить. А если он по тем или иным причинам захочет скрыть этот факт?

Лидия Ермошина:

Дел в том, что все анкеты будут направляться на проверку в соответствующие структуры Министерства внутренних дел, где находится учёт всех данных, об уголовных преступлениях, разумеется. Поэтому если комиссия получит такие сведения, скрытые кандидатом, то в информационный материал, который будет доведён до сведения избирателей, она обязательно эти данные включит. Поэтому избиратель всё равно получит эти данные достоверные. Единственные сведения, которые мы сейчас предусмотрели, но которые невозможно перепроверить, это сведения об источнике дохода, если официально источника доходов нет. Мы сейчас обяжем кандидата, чтобы он указывал, за чей счёт он тогда живёт, если он не получает заработную плату. Но это уже всё будет заполняться с его слов. А то, что написано с его слов, это непроверяемое, потому что сами понимаете, налоговая инспекция имеет дело с официальными источниками доходов. Но тут сами избиратели пусть оценивают искренность и серьёзность данного кандидата, например, если он сообщит, например, что он проживает за счёт родственников, супруги и так далее. Поэтому вот такая вот информация, которая будет записываться со слов и будет доводиться до сведения избирателей.

Ваш прогноз относительно того, насколько активно кандидаты будут использовать возможность создания избирательных фондов?

Лидия Ермошина:

Знаете, я думаю, что неактивно. Почему? Потому что даже когда мы давали государственные средства, только 25% кандидатов эти средства использовали. Причём если на уровне города Минска и областных советом можно говорить о 85%, а по Минску – и о 90%, наверное, с лишним, почти все печатали за государственный счёт листовки и плакаты, то остальные – на селе, в маленьких городах, райцентрах – эти средства не использовали. Они не хотели. Во-первых, это обязательно труд, а во-вторых, их и так знают в соответствующем местном совете, и им это не к чему. Поэтому, я думаю, на этом уровне фонды почти не будут формироваться. Что касается города Минска, областных центров, то город Минск, я думаю, по максимуму будет использовать такие возможности. Хотя там средства небольшие: там до 10 базовых величин можно создавать фонд, это сумма 1 миллион 300 тысяч на данный момент, то есть это весьма небольшое количество можно изготовить каких-то листовок либо приглашений, которые раздать избирателям.

Не нужно напрягать память, чтобы вспомнить предыдущую парламентскую кампанию, когда те или иные силы призывали к бойкоту, пытались как-то этот механизм задействовать. Сейчас, насколько я понимаю, если будут подобные вещи, то этих кандидатов накажут?



Лидия Ермошина:

Да, совершенно верно. Более того, за это есть административная ответственность. Это будет относиться к другим нарушениям законодательства о выборах, то есть там штрафы предусмотрены. Ну и, естественно, за подобные действия мы будем отменять регистрацию. Я сразу же могу сказать, что действительно сейчас бойкот запрещён, и я думаю, что мы и до этого позволили себе непозволительную роскошь: не надо разрешать всё тогда, когда общество еще не так уже, скажем, дисциплинировано в плане участия в таких важнейших политических кампаниях. Нам нужно уговаривать избирателей, чтобы они пришли на избирательный участок, привлекать их своими усилиями. Более того, мы должны быть в этом заинтересованы, иначе впустую будут потрачены те самые 100 миллиардов рублей, которые отпущены на выборы. Это же средства избирателей. Хорошо партии и партийцам, если они не работают нигде и не платят налоги, они могут себе позволить любую роскошь, чтобы быть на плаву. Но все избиратели должны подумать о том, что эти средства государство забрало из бюджета, и если они будут перерасходованы, это, прежде всего, отрицательно скажется на расходной части бюджета. Поэтому на выборы обязательно нужно ходить. Тем более, у нас есть такая важная графа, отменённая, кстати, в Российской Федерации, о которой идёт дискуссия, как «голосую против всех». Поэтому приди на выборы, поддержи их, проголосовать ты можешь самым различным образом, в любом случае, конечно, победит тот, кто набрал большинство избирателей, потому что такой представитель в местном совете нужен. И главное, чтобы он был человек достойный, даже если он кажется кому-то неинтересным, поверьте мне, все кандидаты, как правило, которые потом становятся депутатами, это все люди с очень серьёзной биографией, с хорошим служебным списком, и они способны грамотно разобраться в тех вопросах, которые решает местный совет. Гораздо зачастую лучше и грамотнее, чем скандальные, иногда бывает такое, обыватель либо политик, который критикует всех, но сам ничего не умеет.

Впереди у нас три избирательные кампании, которые следуют одна за другой: выборы в местные советы, президентские выборы и парламентские. Наверняка, будет большая и нервная работа. ЦИК вот уже сегодня как-то рассчитывает свои силы, прикидывает?

Лидия Ермошина:

Я думаю, придёт работа, и силы придут. Потому что всегда определённый эффект, как у актёров – эффект сфены, так наверное, у работников Избиркома, это эффект избирательной кампании. Мы дальше уже не замечаем ничего и работаем, разумеется, на хороший результат. А хороший результат – это состоявшиеся выборы. Центральная комиссия не отслеживает тех, кто идёт в депутаты. Мы отслеживаем, тут главное, чтобы он не имел уголовного прошлого, официально непогашенного. Всё остальное – это хорошая организация выборов, удовлетворение избирателей. Поэтому мы всегда будем работать. И с другой стороны, мы просим, чтобы избиратели поддерживали, поддерживали государство, поддерживали избирательные комиссии.

А как собираетесь поступать с рекомендациями ОБСЕ?

Лидия Ермошина:

Мы учитываем всегда рекомендации ОБСЕ. И сейчас они учтены. Поверьте, создание фондов, например, личных финансовых фондов, которые предусмотрены по выборам Президента, это увеличение в три раза, это направлено на то, чтобы увеличить возможности альтернативы для избирателей и усилить как бы ту предвыборную агитационную кампанию, сделать её более активной, которая осуществляется накануне выборов. И это предоставление возможностей для выбора. Это удовлетворение рекомендаций ОБСЕ.

Впереди Новый год. У каждой семьи белорусской есть, наверное, какая-то традиция отмечать этот праздник. У вас она существует? Может, вы какие-то блюда особенные готовите 31 декабря?

Лидия Ермошина:

Тогда, когда мы жили в период дефицита, мы больше уделяли внимания столу, потому что это единственная была возможность тогда поесть вволю и вкусно один из немногих дней в году. Сейчас мы обладаем, слава Богу, возможностями делать себе праздники каждый день. Всё-таки Райкин говорил, что великая штука дефицит, она повышает цену всему. Наверное, вот это угощение как таковое обесценилось. Тем более, что женщине, да и зрелой женщине много кушать в новогоднюю ночь вообще не пристало. Поэтому, я думаю, самое главное традиция, которая существовала в наши времена, и которая должна обязательно существовать сейчас - это встретить Новый год с хорошим настроением, со светлыми чувствами, с отсутствием зависти и с отсутствием злобной неудовлетворённости, которой зачастую обладают наши сограждане. Поверьте, если вы избавитесь от этих качеств, которые мешают человеку быть счастливыми, то Новый год пройдёт замечательно.