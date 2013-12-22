Итоги саммита ЕС в Брюсселе: одобрено решение о банковском союзе, по вопросу Украины единого мнения нет

Новости Бельгии. Евроквартал бельгийской столицы на неделе сверкал огнями, как символ наступающих праздников — рождественская елочка. За двумя исключениями. Во-первых, часть «огоньков» к итоговому саммиту союза разожгли на акциях против его политики. Во-вторых, подарки под единым евро-древом нашлись не для всех. Впрочем, некоторым в начале еще казалось, что праздничный раут начали за здравие, ведь в первый же день его участники одобрили решение о банковском союзе. Но покой им только снился. Свежеодобренный, буквально зеленый, как та елка, документ попал под огонь критики. Беспощадный огонь.

Мартин Шульц, председатель Европейского парламента:

55 миллиардов евро для спасения банков, о которых говориться в соглашении, еще надо где-то собрать. И вообще, пока это соглашение слишком расплывчато, чтобы за него проголосовал Европарламент. Кроме того, согласно принятому документу, чтобы начать спасать какой-либо банк, сначала надо будет заручиться поддержкой свыше стони человек в разных межправительственных структурах. А когда пациент уже находится в отделении неотложной помощи, дискуссия такого числа грамотных специалистов, обычно, не слишком-то хорошо отражается на его здоровье. Так что, Еврокомиссии и Европарламенту еще надо будет кое-что обсудить.

Кстати, необходимость постоянно обсуждать и искать компромиссы с теми, кто этого делать не собирается вовсе, заметили за ЕС и аналитики за океаном. Заметили и не одобрили. А в качестве знака неодобрения на неделе ими был снижен единый кредитный рейтинг не такой уж и единой Европы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Из заявления представителей международного рейтингового агентства:

Решение агентства понизить кредитный рейтинг Евросоюза вызвано снижением кредитоспособности 28 государств ЕС в целом, усугублением ситуации в финансовой системе [этого объединения], а также острыми разногласиями между странами-членами.

Собственно эти, не оставшиеся незамеченными, разногласия между странами-членами и побежали дальше трещинками по стенам пряничного евро-домика предрождественского саммита. Сначала по поводу инициатив Великобритании и Франции, потом по вопросу вокруг Украины. В итоге, найти адекватный ответ весьма успешному раунду переговоров официальных Москвы и Киева официальным 28 евро-столицам на саммите так и не удалось. Не удалось им, впрочем, и сделать ответ хотя бы общим. На одной и той же пресс-конференции председатель Еврокомиссии заявил, что «не обеспокоен соглашениями России и Украины», а председатель Евросоюза отметил, что «будет открыто обсуждать беспокойство Европы по поводу Украины с Россией». Не внесла ясность и канцлер ФРГ.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:

В нынешней ситуации это связано с правилами ВТО. Членство Украины в двух таможенных союзах невозможно. И ясно, что нам придется вести переговоры о том, как выйти из ситуации «или/или».

А окончательно поставил философское многоточие, больше похожее пока на евро-точку в украинском вопросе, все тот же глава Европарламента Мартин Шульц. Который во время предрождественского саммита, кажется, изо всех сил изображал евро-версию сказочного американского злодея Гринча, известного как «Похититель Рождества».

Мартин Шульц, председатель Европейского парламента:

У Евросоюза сейчас просто нет средств [для Украины]. Если гипотетически представить себе, что Евросоюз мог бы дать Украине подобные средства, то еще неизвестно, как развивались бы события. Но подобных средств у ЕС нет.

А потому итоговые заявления форума, вобравшие все его противоречия, и выглядели недружным хором нерадостных голосов. И вот в этот самый момент, когда многим уже казалось, что предрождественская сказка закончится плохо, оказалось, что кое-чей кошмар перед рождеством только начинается. Премьер Дэвид Кэмерон, грозящий референдумом о выходе Великобритании из ЕС, если интересы Лондона не учтут в Брюсселе, уже почти после саммита все же положил под общую елочку свой презент.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Послушайте, я думаю, что при принятии любых дальнейших решений в ЕС, мы должны сперва выучить уроки истории. Предыдущие власти ошиблись, когда открыли британский рынок рабочей силы для Польши, Венгрии и стран Прибалтики. Большая ошибка! Понимаете, они просто не предвидели, что полтора миллиона мигрантов хлынут на рынок, как только решение будет принято. И мы должны выучить этот урок.

И хотя, конечно, нельзя сказать, что это совсем не праздничное заявление на предпраздничном саммите было сделано только для Украины, надо сказать: оно было сделано для Польши, Венгрии, Прибалтики, Румынии, Болгарии, Сербии, Украины и всех остальных, кто не понял, что подарки Евросоюза на это рождество и на другие, приготовлены не для всех...