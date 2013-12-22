Из чего состоит рабочий день депутата местного совета и правда ли, что каждый из них знает своего избирателя в лицо? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Главная новость недели - назначена дата выборов в местные Советы депутатов. Они пройдут 23 марта. Соответствующий указ подписан на неделе главой государства, а план проведения основных мероприятий согласовали в Центризбиркоме.

Сегодня в Беларуси депутатов местных советов около 20 тысяч, но предстоящей весной выберут меньше. В свое время шло много дискуссий о том, какое число здесь наиболее оптимально, и, вообще, насколько необходимы народные избранники. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ постарался узнать, из чего состоит рабочий день депутата местного совета и правда ли, что каждый из них знает своего избирателя в лицо.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Некоторые из них знают каждого своего избирателя в лицо. Ведь для победы на выборах иногда бывает достаточно всего несколько сот голосов. Примерно такое количество людей живет вот в этой деревне. Депутаты местных советов: кто эти люди и что они здесь делают?

Сейчас в Беларуси есть примерно 20 тысяч депутатов местных советов. В марте будем выбирать чуть меньше: 18844 работника политического труда. «Работника», что уж говорить, не полноценного. И здесь никакого юмора: депутат от областного и ниже — до сельского — советов в нашей стране зарплату не получает. В отличие, например, от России. Белорусский избранник сидит даже не на голом окладе, а на энтузиазме. И много ли в таких условиях можно сделать? Даже секретарь Центризбиркома тоже немного сомневается. Обмолвился потом, что была мысль и вовсе оставить сельсоветы без народных избранников.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

И если они по закону могут принять решение, чтобы в каждый сельский населенный пункт три раза в день из райцентра приходил автобус, то реализовать это решение они не смогут. Порой у них не хватает даже средств, чтобы обеспечить нормальное освещение сельского населенного пункта.

В деревне Покрашево живет человек триста. Тут тоже есть сельский совет депутатов. И свой яркий представитель власти. Александр Валентинович Рыбак в районе популярнее своего полного тезки певца-победителя «Евровидения». Сегодня у него как раз встреча с избирателями. А точнее — отчет о проделанной работе. Идем, кстати, в школу, которую и закончил сегодняшний оратор.

Александр Рыбак, депутат Минского областного Совета депутатов, Покрашевского сельского совета депутатов:

Вот для этой школы был приобретен автобус для подвозки детей в 2011 году.

Пока слушатели собираются и обсуждают вопросы, еще раз убеждаемся в том, что депутат, наверное, каждого своего избирателя знает лично.

Благоустройство школы, агрогородка, освещение улиц, питание школьников, строительство автобусной остановки… Александр Валентинович в курсе, наверное, всего. В этом и специфика работы местного депутата, который живет с избирателями, можно сказать, на одной улице. На втором этаже школы пропала вода - это уже серьезный вопрос.

Александр Рыбак:

Это все такое житейское! Больше бы проблем не было.

Во дворе школы установлен памятный знак легендарному советскому разведчику Михаилу Мукасею. Местному уроженцу, который 20 лет проработал в Америке, Германии, Австрии и так и остался не раскрытым шпионом. Короче говоря, наш Джеймс Бонд.

Александр Рыбак:

Сегодня у нас 20 декабря? Сегодня у нас праздник. День работника КГБ. В прошлом году к этому дню открывали эту мемориальную доску.

В этот момент мы задумались: а как просто депутат без зарплаты, бюджета и с двумя страничками полномочий, прописанными в законе о местном самоуправлении, вот это все делает? Даже первое впечатление уж очень диссонирует с услышанным в ЦИКе.

Потом узнаем. Сейчас местный уникальный источник покажет нам сам Александр Рыбак. Вперед, правда, без песни...

Лидия Степановна в этом районе 45 лет проработала акушеркой. Сейчас на пенсии, но до сих пор бригадир в любом деле. И в политическом тоже. Своего депутата знала еще совсем малышом.

Сфотографироваться на паспорт — это к Валентиновичу. Дров привезти — тоже. А бывает и такое, что и спасатели не помогут, только Рыбак.

Лидия Лещенко, староста деревни Замостье:

Две собаки в колодец упали. Зимой. В общественный. Собак достали, а воду же надо выкачать, она же красная - собаки грызлись. И в колхоз обратились, и в МЧС - никто нигде не хочет помочь! Только депутат помог!

Этот источник знают далеко за пределами деревни. Едут окунуться на крещение, да и просто домой воды набрать. Несмотря на то, что кругом засеянные поля и рядом дорога, вода кристально чистая. Даже экологи удивились качеству проб.

Александр Рыбак:

Вот, хотим открыть источник. Они сразу — не может быть! Пробы брали. Все соответствует!

Источник освятили в честь Остробрамской Божьей Матери. В окрестностях живут и католики, и православные. И те и другие поклоняются этой иконе, так что все довольны. А совсем рядом — старая мельница, которая годы простояла в аварийном состоянии. Теперь — музей народного творчества.

Александр Рыбак:

Показать быт и ют старой деревенской семьи. Печ, стол, шкаф, кровать…

Место полезное и развивающее: тест на знание быта и «юта» журналисты, к сожалению, не прошли.

А еще дальше — ответ на все вопросы. Небольшой уксусный завод. Александр Валентинович уже 21 год на нем работает. Сейчас — директор. Отсюда и возможности, и реальная помощь не только бывшим сотрудникам, а это больше половины населения деревни, - всем без исключения. Наверное, в этом и есть смысл работы местного депутата, человека, которому не надо ничего давать. У него, конечно, не всегда могут быть большие возможности, зато есть авторитет и своя репутация.

Александр Рыбак:

И не всегда может и решается с первого запроса моего, когда ты обращаешься. Надо терпение, стремление ко всему. А сообща можно и в это трудное время много что сделать.

Что и говорить, здесь, в глубинке, голосуют за «своих».