Меньше суток до события, которое станет кульминацией избирательной кампании в Беларуси. 25 марта в полдень пройдет церемония инаугурации вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с этого момента начнется официальный отсчет срока полномочий главы государства. Торжественное событие пройдет с соблюдением основных традиций, которым уже почти четверть века: прибытие кортежа, принесение клятвы на Конституции. Подробности.

Беларусь – социально ориентированное государство, где стабильно развивается экономика, обеспечена продовольственная безопасность. Наши продукты питания, включая промышленные товары, представлены в 160 странах мира. БелАЭС – это важный шаг к энергетической независимости страны. Достижения, в том числе в космической сфере, показывают, как страна стремится к инновациям и устойчивому развитию. Новые проекты не только улучшают жизнь людей, но и укрепляют позиции Беларуси на международной арене. Страна продолжает писать свою историю успеха, вдохновляя новое поколение на свершения и открытия.