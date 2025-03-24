Ленчевская: Президент сделал верную ставку в своё время – ставку на белорусский народ
Меньше суток до события, которое станет кульминацией избирательной кампании в Беларуси. 25 марта в полдень пройдет церемония инаугурации вновь избранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно с этого момента начнется официальный отсчет срока полномочий главы государства. Торжественное событие пройдет с соблюдением основных традиций, которым уже почти четверть века: прибытие кортежа, принесение клятвы на Конституции. Подробности.
Беларусь – социально ориентированное государство, где стабильно развивается экономика, обеспечена продовольственная безопасность. Наши продукты питания, включая промышленные товары, представлены в 160 странах мира. БелАЭС – это важный шаг к энергетической независимости страны. Достижения, в том числе в космической сфере, показывают, как страна стремится к инновациям и устойчивому развитию. Новые проекты не только улучшают жизнь людей, но и укрепляют позиции Беларуси на международной арене. Страна продолжает писать свою историю успеха, вдохновляя новое поколение на свершения и открытия.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Президиума Всебелорусского народного собрания:
Очень важно, что это заслуга нашего главы государства. Знаете почему? Потому что он сделал верную ставку в свое время. А ставку он сделал на белорусский народ. Он понимал, что только белорусский народ вправе решать свою судьбу. И сегодня мы уже на конституционном уровне зафиксировали, что Всебелорусское народное собрание у нас является наивысшим органом народовластия. Сегодня Всебелорусское народное собрание позволяет действительно всему миру убедиться, что мы истинно народное государство и у нас власть не оторвана от народа.
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