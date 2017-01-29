Лечение сложных заболеваний и электромобили: куда ведет белорусов наука – главный двигатель прогресса

Новости Беларуси. 29 января отмечают День белорусской науки, а на неделе во Дворце Независимости традиционно вручили докторские дипломы и профессорские аттестаты. 2017 год объявлен Годом науки. Именно ей предстоит сыграть ключевую роль в построении инновационной экономики.

Знания – не только сила, но и способ становиться богаче. Передовые экономики опираются на научно-технический прогресс. Он не только выводит на орбиту спутники, но и предприятия в лидеры рынка. Белорусская наука сделала республику космической державой. Мы участвуем в глобальных международных проектах. Таких, как Большой адронный коллайдер. Но впереди еще более амбициозные задачи.

Будущее – волнующее и манящее. Лечение сложных заболеваний. Создание искусственного интеллекта, машины без бензина и небывалая урожайность полей. Главный двигатель прогресса – наука. Но куда именно ведет она цивилизацию?

Испытательный полигон под Минском. Здесь в обстановке секретности ученые испытывают первый белорусский электромобиль.

Всего несколько лет ушло на то, чтобы машины, которым не требуется топливо, прошли путь от идеи далекого будущего до реальной технологии.

Александр Белевич, заведующий лабораторией бортовых мехатронных систем Объединенного института машиностроения Академии наук Беларуси:

Стоимость подобного автомобиля будет однозначно ниже серийных зарубежных образцов, европейских брендов, но, конечно, она будет выше бензиновых версий. По оптимистичным прогнозам, я думаю, мы не выйдем за 30 тысяч долларов, в надежде уложиться в 20.

В 2016 году белорусские ученые часто становились ньюсмейкерами. Технологии будущего шаг за шагом становятся днем сегодняшним. Новый метод анализа сложных изображений больших размеров. За громоздкой формулировкой – важный для каждого смысл.

Новая разработка позволяет определить наличие онкологических заболеваний груди уже на самой ранней стадии заболевания. Изобретением уже заинтересовались в других странах – команда авторов на международных соревнованиях вошла в четверку лучших, опередив команды университетов США, Германии, Великобритании.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

В этом году мы впервые будем в Майями представлять наши белорусские разработки, прежде всего в сфере высоких технологий. Американцы очень заинтересованы, они знают и о нашем Парке высоких технологий, они знают о наших разработках, которые у нас есть в науке и в технологиях. И, в общем-то, очень ждут нас на американском рынке.

В мире складывает тренд инновационной экономики. Подход принципиально новый. Он основан на интеллектуальном потенциале страны. В условиях глобальной конкуренции «экономика знаний» сможет обеспечить долгосрочную конкурентоспособность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное для нас – сберечь этот клочок земли, если говорить просто. И для того, чтобы его сохранить, все проблемы в связи с этим лежат, как ни странно, в сфере экономики. Экономика, вы знаете, какая у нас: абсолютно открытая и все экономические субъекты, объекты – их в мире тысячи, а может быть, миллионы – а это значит, что нам надо будет сохранить нашу экономику в жесточайшей конкурентной борьбе. Конкуренции без вас, без науки, не бывает.

На неделе Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора белорусским ученным. В зале – «цвет» национальной интеллектуальной элиты. Разработки этих людей не просто легли в основу диссертаций и научных статей. Их идеи успешно внедряются на производствах.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

За прошлый год только по выполненным программам научных исследований внедрено разработок на сумму примерно 2,5 млрд долларов по всем отраслям, сферам, Министерствам и так далее. Мы сейчас добиваемся того, чтобы у нас не было науки «для полки».

«Наука для экономики» – не просто модное словосочетание. Экономика знаний, которая строится на потоке инноваций и постоянном технологическом совершенствовании, должна стать фундаментом для экономического прорыва и позволит выйти стране на новые рынки сбыта. В стремительно развивающихся реалиях успех гарантирован тому, кто идет в ногу с современными технологиями.

Александр Лукашенко:

Нам надо жизненный уровень повышать. 500 долларов средней зарплаты – это не заоблачная цифра, тот минимум, который может обеспечить человеку более-менее такую жизнь. С учетом того, что у нас образование практически бесплатное, здравоохранение, вся медицина в основном, в подавляющем большинстве, ЖКХ (обещают мне, что будет 70%), 30 мы будем доплачивать человеку, потому что у нас самые низкие тарифы. И бензин у нас в стране, где нефти с гулькин нос, самый дешевый.

Сегодня главные научные задачи лежат в сфере народного хозяйства. Основная проблема, над которой «ломают голову» ученые, – снижение затрат на производство. Это не только благоприятно скажется на внутреннем рынке, но и существенно повысит нашу конкурентоспособность среди мировых поставщиков.

Вадим Китиков, доктор технических наук, председатель профессионального Союза работников Национальной академии наук Беларуси:

Многие методы традиционной модернизации себя исчерпали. Нужны инновационные методы, инновационная модернизация. Здесь, конечно, главная роль науки. Только инновационная модернизация может существенным образом повлиять на снижение уровня удельных затрат, а это, конечно, конкурентоспособность нашей продукции.

Аналогов такого оборудования нет на всем постсоветском пространстве. Машина изготавливает микросхемы – они сейчас используются везде: от банального телевизора до деталей космических шатлов. Преимущество белорусской разработки – процесс полностью автоматизирован. При этом продукция намного дешевле: вместо золота используют медь. И «вишенка на торте» – технология позволяет создавать детали для плат самого маленького размера – 18 микрон. Это в три раза тоньше человеческого волоса.

Игорь Петухов, начальник научно-технического центра холдинга точного машиностроения:

Его задача – устанавливать собираемые микросхемы и забирать уже готовые изделия. Это ускоряет выполняемые операции, производительность труда растет, себестоимость падает, зарплата у работающего персонала растет.

На отечественную разработку уже «положили глаз» зарубежные покупатели. Продают в Россию, Китай, планируют наладить сбыт в Индию. И это далеко не единственный случай, когда наши разработки востребованы в других странах.

Последний пример – официальный визит нашего Президента в Египет и Судан. Партнеры признаются: в сельском хозяйстве, ведение которого уже стало белорусской визитной карточкой, нам нет равных.

Александр Лукашенко:

Мы поехали туда потому, что нас не сегодня, не вчера там ждали, а давно ждали. И Судан – это 130 млн голов скота. Почему не переработать как в Беларуси? Мы умеем это делать. Весь мир практически сегодня пользуется, 50 стран, нашими продуктами питания. Мы можем это в Судане сделать? Можем. Это кусок работы для Беларуси. У них в 10 раз больше плодородной земли. Вот вам и пустыня, что меня удивило. Нужна сельскохозяйственная техника. Нужны технологии. А самое главное – люди, которые умеют это делать. И они этого хотят. Поэтому мы туда и едем, потому что там для нас есть огромный кусок работы. Это жизнь и работа наших предприятий.

Атомная энергетика, фундаментальная физика, педагогика, медицина – далеко не полный перечень сфер, где белорусский ученые не отстают, а порой идут на шаг впереди своих иностранных коллег. Год науки, объявленный в стране, призван стать по-настоящему знаковыми и переломными для отрасли. Причем речь идет не только о глобальных открытиях, но и о грамотном реформировании всей системы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.