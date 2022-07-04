Савиных: «Белорусской делегации было отказано в визе для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ»

Белорусской делегации в 2022 году отказано в визе для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом 4 июля сообщили в Палате представителей.

По мнению парламентариев, «британские власти намеренно сорвали участие нашей стороны под предлогом процедурных формальностей и фактическим отказом в выдаче въездных виз в Великобританию». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.