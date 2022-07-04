Савиных: «Белорусской делегации было отказано в визе для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ»

Белорусской делегации в 2022 году отказано в визе для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом 4 июля сообщили в Палате представителей.
По мнению парламентариев, «британские власти намеренно сорвали участие нашей стороны под предлогом процедурных формальностей и фактическим отказом в выдаче въездных виз в Великобританию». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусской делегации было отказано в визе для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Хочу подчеркнуть, что мы знали, что эта сессия будет проходить в непростой политической обстановке, были готовы к критике и довольно жесткому обмену мнениями. Тем не менее даже это стало невозможно. Мы подали заявление на визу в соответствии с требованиями британской стороны и в нужные сроки. Под надуманными лицемерными предлогами в визе нам было отказано. Это говорит об очень серьезных процессах, которые происходят в мире и в международных отношениях под влиянием стран коллективного Запада. По сути дела, мы видим, что они отказываются от честного, открытого диалога, от обмена мнениями, разрушая все традиции парламентской дипломатии и парламентского взаимодействия. Они искореняют инакомыслие, создавая единый хор так называемых единомышленников.
Стоит отметить, что подобные действия подтверждают сказанное главой государства: Запад уже начал тотальную войну против России и Беларуси.