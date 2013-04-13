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На выборах в Венесуэле, 14 апреля, электронные машины для голосования будут считывать отпечатки пальцев

13 апреля 2013 15:18
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле - День тишины. Завтра в стране пройдут досрочные президентские выборы. А сегодня запрещена агитация, в целях безопасности закрыты границы, введен сухой закон и запрет на ношение оружия. На избирательных участках тестируют электронные машины для голосования. Они считывают отпечатки пальцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост претендуют семь кандидатов. Но основная борьба развернется между двумя - Николасом Мадуро, временно исполняющим обязанности главы государства и преемником политики Уго Чавеса, а также проамериканским кандидатом — Энрике Каприлесом. Как показали последние опросы, у Мадуро больше шансов на победу.

Завтра в Минске в венесуэльском посольстве также будет работать избирательный участок по выборам Президента Боливарианской Республики.

# Выборы в Венесуэле

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