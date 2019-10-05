Кто он – потенциальный кандидат на депутатское кресло? Знакомимся с некоторыми из них

Новости Беларуси. К хронике электоральной кампании. Два дня остается у тех, кто желает выдвинуть себя в качестве кандидата в депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя еще 10 дней начнется самый активный период – агитация, когда каждый из потенциальных народных избранников должен убедить электорат в том, что именно его персона достойна занять место в нижней палате парламента.

Подойти к этому этапу кампании сможет тот, кто официально будет зарегистрирован в качестве кандидата, а здесь три варианта: собрать не менее тысячи подписей, быть выдвинутым от политической партии или заручиться поддержкой трудового коллектива. Последний способ на данный момент предпочли более 70 человек. С некоторыми из них встретилась корреспондент Анастасия Дехтяр. И топ-менеджер, и оперирующий практик. На двух стульях главврач Александр Валерьевич и не сидит, да и вообще времени присесть бывает крайне мало – разве что поработать с документами. Борисовский роддом – лучший в области. И это не только дело в технике – современное оборудование, такая слава – заслуга всей команды профессионалов. За 9 месяцев 2019 года здесь помогли появиться на свет больше 1300 малышам. Отличник здравоохранения уже покорил медицинский пьедестал, хотя врачи оспорят: всю жизнь учиться.

Кредо Александра Шипуло и без профпринадлежности – помогать людям, потому и решил взять общественную нагрузку – стал депутатом местных Советов. Человека дела оценили инициативой: намедни коллектив больницы выдвинул кандидатуру главврача на предстоящие парламентские выборы. Ведь кому, как ни врачу акушеру-гинекологу, лоббировать вопросы демографической безопасности.

Александр Шипуло, главный врач Борисовского роддома:

Большое внимание уделяется развитию службы акушерства и гинекологии и неонатологии. Большое внимание уделяется оборудованию, укомплектованности родильного дома кадрами. На данный момент у нас трудится 405 сотрудников, которые круглосуточно оказывают необходимую помощь в полном объеме и на высоком уровне и качестве.

О финише предстоящей дистанции говорить пока, пожалуй, рано, но парламентский заплыв гребцов с Могилевщины, видимо, сродни эстафеты. Нынешний депутат Палаты представителей, олимпиец Александр Богданович представляет народные интересы Осиповичского округа.

Олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке Александр Масейков сейчас директор областного центра Олимпийского резерва. Именно здесь куют золото будущих медальных надежд. Спортивная база должна быть фундаментом жизни. С такими принципами трудовой коллектив центра олимпийского резерва по гребным видам спорта делегировал Александра Масейкова.

Александр Масейков, директор Могилевского областного центра Олимпийского резерва по гребным видам спорта:

Чтобы человек был здоровым, он должен заниматься спортом. Конечно, каждого мы в спортивную секцию не заведем, не заставим заниматься спортом. Но мы смотрим, чтобы во дворах были спортивные площадки, хотим возобновить семейные Олимпийские игры, тропу здоровья.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Женщины, мужчины, молодежь, статус в обществе... Каков он – собирательный образ избранника, представляющего народные интересы? Следуя буквам законодательного кодекса – без имен и фамилий, – мы решили запустить свою электоральную кампанию. Отправляемся к прохожим, чтобы узнать, кого они видят с депутатским портфелем в руках.

Интересуют не только портретные данные, а философский гражданский импульс, который должен исходить от будущих парламентариев. Почти все наши респонденты проявляют высокий электоральный статус. Это значит, что люди неравнодушны к политическим процессам в стране. Каким белорусы видят потенциального депутата, смотрите в опросе в видеоинформации.