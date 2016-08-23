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Крупное учение миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство-2016» стартует 23 августа в Беларуси

23 августа 2016 10:40
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Новости Беларуси. Учение миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство-2016» начинается 23 августа в Беларуси. Оно пройдет на военном полигоне «Обуз-Лесновский». На аэродроме в Барановичах уже встретили контингент из России.

Военные намерены отработать ряд новаций, которые отражают обновленные способы выполнения миротворческих задач. Так, силы партнеров по организации отшлифуют технологию оказания гуманитарной помощи местному населению на территории условно конфликтующих сторон, а также уничтожения незаконных военных формирований.

Кроме белорусских и российских военных в учении примут участие миротворцы из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Военные задействуют более полутысячи единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:
Мы сегодня на этих учениях будем впервые отрабатывать задачи, которые предусматриваются мандатом Организации Объединенных Наций. Наряду выполняем стандартные задачи. Это, конечно, вопрос, связанный с приемом беженцев, где будут задействованы практически все заинтересованные Министерства и ведомства. В первую очередь мы делаем ставку на Республику Беларусь, в том числе администрацию городов и районов.

# Военные учения # Валерий Семериков

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