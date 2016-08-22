Около 20 кандидатов в депутаты снялись с предвыборной гонки

Новости Беларуси. Досрочно сошли с дистанции: около 20 претендентов на кресло в нижней палате парламента сняли свои кандидатуры.

Таким образом, в предвыборной гонке на данный момент участвуют чуть более 500 человек.

В среднем конкурс остаётся достаточно высоким – около пяти претендентов на место. Безальтернативных округов в нынешней избирательной кампании нет. Впрочем, и эта цифра не окончательная. По закону снять свою кандидатуру можно вплоть до финишной прямой – за день до выборов.

Лишиться шанса быть избранным претендент на депутатское кресло также может из-за нарушений.

Правда, пока столь серьезных промашек у выдвиженцев не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, Секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Окружная комиссия принимает решение не только о снятии кандидата с выборов, об отмене регистрации. Но и второе решение: является ли причина снятия уважительной. Если же окружная комиссия признает выдвижение необоснованным, то этому выдвиженцу бывшему придётся компенсировать комиссии те расходы, которые на него понесла окружная комиссия к моменту снятия. Ну а это может быть выпуск листовок, организация каких-то мероприятий.