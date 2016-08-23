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Парламентские выборы: для мониторинга избирательной кампании аккредитовано более 400 иностранных наблюдателей

23 августа 2016 05:59
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Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси аккредитовал более 400 иностранных наблюдателей для мониторинга избирательной кампании. Больше всего представителей аккредитовано от Содружества Независимых Государств – около 300. БДИПЧ ОБСЕ представляет 51 наблюдатель, 19 человек от Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Планируется, что участие в наблюдении за выборами в Палату представителей примет Шанхайская организация сотрудничества, также будут приглашены представители Центризбиркомов других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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