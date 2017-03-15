Прямой эфир

Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске

15 марта 2017 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске. Соглашение об этом 15 марта подписали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Ожидается, что предстоящее мероприятие соберет больше 700 гостей, в том числе порядка 300 парламентариев.

В насыщенной программе запланировано заседание постоянного комитета ОБСЕ, а также комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске-1

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Мы ценим готовность Беларуси повести летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Я с нетерпением ожидаю нашей встречи в июле, поскольку ежегодная сессия ОБСЕ – это самое крупное и значимое событие для нашей организации.

Тема предстоящей встречи – укрепление сотрудничества и продвижение безопасности и мира в регионе.

Сессия, проведенная под знаком такой темы, – новая возможность укрепить межпарламентский диалог на таком высоком уровне.

Ежегодная летняя сессия – одно из ключевых событий в деятельности ПА ОБСЕ. По итогам заседания участники подпишут Минскую декларацию, в которой будут содержаться рекомендации для всех стран-участниц ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОБСЕ # Кристин Муттонен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца
15 марта 2017 17:04

Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца

В Беларуси отмечают 23 годовщину со дня принятия Конституции
15 марта 2017 15:44

В Беларуси отмечают 23 годовщину со дня принятия Конституции

«Я сторонник Европейского союза, но противник двойных стандартов». Александр Лукашенко на встрече с Дидье Рейндерсом
15 марта 2017 15:36

«Я сторонник Европейского союза, но противник двойных стандартов». Александр Лукашенко на встрече с Дидье Рейндерсом