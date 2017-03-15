Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске

Новости Беларуси. Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске. Соглашение об этом 15 марта подписали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.
Ожидается, что предстоящее мероприятие соберет больше 700 гостей, в том числе порядка 300 парламентариев.
В насыщенной программе запланировано заседание постоянного комитета ОБСЕ, а также комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Мы ценим готовность Беларуси повести летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Я с нетерпением ожидаю нашей встречи в июле, поскольку ежегодная сессия ОБСЕ – это самое крупное и значимое событие для нашей организации.
Тема предстоящей встречи – укрепление сотрудничества и продвижение безопасности и мира в регионе.
Сессия, проведенная под знаком такой темы, – новая возможность укрепить межпарламентский диалог на таком высоком уровне.
Ежегодная летняя сессия – одно из ключевых событий в деятельности ПА ОБСЕ. По итогам заседания участники подпишут Минскую декларацию, в которой будут содержаться рекомендации для всех стран-участниц ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.