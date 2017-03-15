Кристин Муттонен назвала тему летней встречи ПА ОБСЕ в Минске

Новости Беларуси. Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске. Соглашение об этом 15 марта подписали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. Ожидается, что предстоящее мероприятие соберет больше 700 гостей, в том числе порядка 300 парламентариев. В насыщенной программе запланировано заседание постоянного комитета ОБСЕ, а также комитетов по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Мы ценим готовность Беларуси повести летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Я с нетерпением ожидаю нашей встречи в июле, поскольку ежегодная сессия ОБСЕ – это самое крупное и значимое событие для нашей организации.