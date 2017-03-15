Кристин Муттонен прибывает в Минске для подписания соглашения о проведении 26-й сессии ПА ОБСЕ

Новости Беларуси. Делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с председателем Кристин Муттонен прибывает 15 марта в Минск. Зарубежных гостей ожидают в белорусском парламенте.

Разговор пойдет и о подготовке к проведению в Минске 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Предполагается, что во время нынешнего визита будет согласована программа мероприятия.

Кроме того, сегодня стороны подпишут соглашение, где определят план подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня мы встречаем руководителя Парламентской ассамблеи. Мы должны подписать соглашение о проведении между двумя палатами нашего парламента и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Это важный документ, который уточняет определенные детали. Если сказать проще, то мы берем ответственность частично на себя, определенный блок вопросов. Вторую часть ответственности берет на себя ПА ОБСЕ. Этот документ определяет зоны ответственности. Когда он будет подписан, тогда понятно, что мы приступаем с полной отдачей к реализации намеченного плана.

Предстоящая сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ – событие не рядовое и пройдет в Беларуси впервые. Участие в ней примут около 700 делегатов из 57 стран.