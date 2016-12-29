Прямой эфир

Корпус реактора из российского Волгодонска привезли на БелАЭС

29 декабря 2016 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Корпус реактора прибыл на Белорусскую АЭС.

Конструкция весом более 300 тонн и высотой в 13 метров изготовлена в российском Волгодонске.

Прежде чем прибыть на конечную точку маршрута изделие проделало непростой путь. Так, вначале, корпус реактора по воде доставили из Волгодонска в Нововоронеж.

Сердце энергоблока провело в водном путешествии 20 дней.

Кстати, этот отрезок пути стал самым сложным. Двигаться пришлось против течения практически со скоростью пешехода: слишком обмелела река и путь прокладывали буквально метр за метром. А вот перегружали трехсотонный корпус с баржи на землю восемь часов. После Нововоронежа конструкция по железной дороге  отправилась к белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# АЭС в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: наше государство высоко ценит многолетний кропотливый труд, высокие достижения в любой отрасли и сфере деятельности
28 декабря 2016 16:50

Александр Лукашенко: наше государство высоко ценит многолетний кропотливый труд, высокие достижения в любой отрасли и сфере деятельности

От экономики и инвестиций до военной сферы и культуры: дипломатическим отношениям Беларуси и США – 25 лет
28 декабря 2016 16:38

От экономики и инвестиций до военной сферы и культуры: дипломатическим отношениям Беларуси и США – 25 лет

Более 50 белорусов 28 декабря получили государственные награды из рук Александра Лукашенко
28 декабря 2016 13:19

Более 50 белорусов 28 декабря получили государственные награды из рук Александра Лукашенко