За 8 дней специальной операции российские войска вывели из строя уже 1600 военных объектов Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки были освобождены от националистов и взяты под контроль десятки городов на южном направлении. Огневую поддержку российским войскам активно оказывает и артиллерия ДНР. При этом украинская армия заметно прирастает за счет западных легионеров.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:

Прибывшие в Украину иностранные наемники совершают диверсии, налеты на российские колонны техники и подвозы материальных средств, а также прикрывающих авиацию. Именно они в распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы местных жителей. Все атаки иностранных наемников осуществляются с применением поставляемого Западом киевскому режиму оружия. Речь идет о противотанковых комплексах Javelin, NLAW и переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger, на освоение которых требуется серьезная подготовка. Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК. Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих, этнических украинцев, для помощи киевскому режиму.

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