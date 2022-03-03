Журналистка из Франции: население Донбасса под прицелом своего же правительства, киевских властей

О ситуации в Украине. ЛНР и ДНР продолжают операцию по освобождению своей территории от украинских военных при помощи российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что под полный контроль луганских властей перешли еще семь населенных пунктов. В Мариуполе продолжаются интенсивные обстрелы. В городе повреждена важная инфраструктура, нет света, воды и тепла (читайте далее).

В зоне конфликта продолжают работать западные журналисты. Представительница Франции уже несколько лет находится на линии соприкосновения и пытается рассказывать, что обстрелы ведут именно украинские военные. Сегодня и восемь лет назад. Однако когда она рассказала об этом своим коллегам, то они до последнего ей не верили. А фотографии, доказывающие это, просто вырезали из эфира.