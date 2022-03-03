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Журналистка из Франции: население Донбасса под прицелом своего же правительства, киевских властей

03 марта 2022 13:37
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О ситуации в Украине. ЛНР и ДНР продолжают операцию по освобождению своей территории от украинских военных при помощи российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что под полный контроль луганских властей перешли еще семь населенных пунктов. В Мариуполе продолжаются интенсивные обстрелы. В городе повреждена важная инфраструктура, нет света, воды и тепла (читайте далее).

Журналистка из Франции: население Донбасса под прицелом своего же правительства, киевских властей-1

В зоне конфликта продолжают работать западные журналисты. Представительница Франции уже несколько лет находится на линии соприкосновения и пытается рассказывать, что обстрелы ведут именно украинские военные. Сегодня и восемь лет назад.

Однако когда она рассказала об этом своим коллегам, то они до последнего ей не верили. А фотографии, доказывающие это, просто вырезали из эфира.

Журналистка из Франции: население Донбасса под прицелом своего же правительства, киевских властей-4

Анн-Лор Боннель, журналист (Франция):
Я снимаю это каждый день, фиксирую это как свидетельства. У меня нет никаких политических целей. Уже неделю мы говорим об этом конфликте, но это продолжается восемь лет. 13 тысяч погибших! Люди без сил, и они все жители Украины. И я должна сказать, что они все удивлены, что Европа только сейчас видит ситуацию. В то время, как для них это конец света, это жизнь в подвалах, все эти бомбежки. Я снимала их еще в 2015-м. Для них это ежедневная жизнь с 2014 года.
– Я прерву вас, потому что не все понимают ситуацию точно, за которой вы следите несколько лет. Вы сказали, и это удивляет. Все люди – украинцы? И вы уверяете, что бомбардировки украинские?
– Да, абсолютно точно. Бомбардировки «Градом». Население Донбасса было под прицелом своего же правительства, киевских властей. У меня есть всех доказательства.

Журналистка из Франции: население Донбасса под прицелом своего же правительства, киевских властей-7

На фоне военной операции в Украине продолжается эвакуация местного населения. По данным ООН, за последнюю неделю Украину покинули уже более миллиона беженцев. В России создали штаб по гуманитарному реагированию в связи с операцией в Украине.

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# Международная политика # Анн-Лор Боннель # Фотофакт

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