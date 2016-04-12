Комплекс управления спутником в Станьково: качество связи протестировал глава государства

Новости Беларуси. Идти по пути интеграции в мировое информационное пространство и развивать Национальную систему спутникового вещания. Такую задачу поставил Глава государства. В День космонавтики Александр Лукашенко посетил центр космической связи, который находится в Дзержинском районе. Президент также поднял и вопрос создания отечественных ракетных комплексов.

Деревня Станьково Дзержинского района сегодня не просто населенный пункт на карте Беларуси. Именно здесь предлагают космические возможности для многих стран мира. Центр наземного управления спутником связи. Шесть огромных антенн — диаметром от 9 до 13 метров, обеспечивают ежесекундный контроль над «Белинтерсатом». Это белорусско-китайский совместный проект. Кстати, Беларусь единственная европейская страна, которая осуществила такое вот космическое сотрудничество с КНР.

Наш спутник связи был успешно запущен 15 января 2016 года в 19 часов 57 минут. С этого момента Беларусь стала 36-й страной в мире, у которой есть свой собственный космический аппарат такого назначения. Его главная цель — спутниковая связь. Сферы интересов от силовых структур до банковского сектора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время мы начинали с оказания услуг по созданию спутников России, еще кому-то и так далее. Сейчас мы, естественно, в кооперации, как и МАЗ, БелАЗ и так далее, можем создать эту технику сами. Доставить в космос с помощью кого-то, нам космодромы эти не нужны. Спутником мы управляем, продукцию от него мы получаем и продаем. Все в наших руках.

Разумеется, у военных особые надежды на космические технологии. Непрерывная связь, в любом месте и в любое время. Машина, оборудованная для этих целей, получила название «Кайман». Главе государства во время посещения наземного комплекса управляющего спутником демонтируют качество связи.

Александр Лукашенко:

Это новый век. Что такое провода, радиосвязи и прочее? И что такое космическая связь, которая мгновенно работает, несмотря на расстояние как радиус, как окружность планеты.

По большому счету космической державой Беларусь стала еще в 2012-м. Когда на орбиту вышел наш первый аппарат. В этом году — новый этап, новый виток развития. Разница между спутниками БКА и «Белинтерсат» и чисто техническая, и целевая. Первый предназначен для дистанционного зондирования земли. Он облетает Землю на высоте в 520 км, делает снимки и отправляет их на землю. Второй — находится по сути в одной точке — на высоте 36 тысяч км от экватора (это 39 тысяч до Станьково). Задача «Белинтерсата» — передача данных, телевидение, Интернет. Возможности трансляции спутникового ТВ демонстрируют на больших мониторах.

Впрочем, это масс-медиа. Но кроме возможностей трансляции, важный параметр — информационная безопасность. О безопасности вообще в ходе визита вспоминали не раз. Передача секретных данных должна быть действительно секретной. А управление спутником — под строгим контролем.

Для того чтобы управлять спутником связи, белорусские специалисты почти год обучались в Китае. Абсолютно новая для страны отрасль. Штат укомплектован в основном молодыми сотрудниками.

Сергей Кравчук, начальник отдела Наземного комплекса управления Национальной системы спутниковой связи и вещания:

Проходили обучение как в институте китайском, так и ездили потом на практические занятия на станцию. У них загрузка полная, они показывали, сколько у них пользователей действует в таких ситуациях. Сейчас этот опыт пытаемся применить здесь.

Для ценных кадров — соответствующие условия. Яркий пример того, как делать привлекательной жизнь в маленьких населенных пунктах.

Александр Лукашенко:

Вот, что я хочу, чтобы было в стране. Я ничего больше не хочу. Чтобы такая была культура, чтобы так были обработаны земли. Ничего лишнего не требую, но страну надо приводить в порядок, как бы ни было трудно. Чисто, красиво, аккуратно. Заборчик не железобетонный и не сплошной из металла в два метра – вот, пожалуйста! Что мы прячем?

Рядом детская площадка. Как отметил глава государства, есть возможность и для спортивной, например, на территории можно сделать поле для волейбола или мини-футбола. А главное жилье. Бывшую казарму уже перепрофилировали в квартиры. Одна, две или даже три комнаты. Здесь квадратные метры получат молодые специалисты центра. И это тоже весомый бонус, чтобы развивать молодую, но такую перспективную в Беларуси отрасль.

Разумеется, такими широкими и разноплановыми возможностями космической индустрии с удовольствием воспользуются многие белорусские организации. Но самое главное — экспорт. Проект завтрашнего дня. Задел для будущих поколений. Но и он должен приносить прибыль. Конечно, конкуренция в космической сфере огромная, но белорусы готовы занять свою нишу.

Дмитрий Закалюкин, начальник Наземного комплекса управления Национальной системы спутниковой связи и вещания:

Космический рынок вообще считается высококонкурентным рынком. Она всегда есть. И что нам придется делать, это толкаться локтями. Но у нас, вы видели, молодые специалисты — локти крепкие, молодые. У нас задора хватит.

Спутник связи служит в несколько раз дольше, чем дистанционного зондирования земли. Речь о 15 годах эксплуатации. За это время, в Беларуси рассчитывают, он окупится. У нас появился не только спутник. Но и наземный центр управления. Отсюда из Станьково можно управлять сразу несколькими аппаратами. А значит оказывать комплекс услуг.

У Китая есть интерес к созданию мини-спутников, и здесь мы можем найти общие интересы. Наш «Белинтерсат» покрывает значительную поверхность земли: и Европу, и Азию, и Африку. А это делает его привлекательным для многих потенциальных заказчиков. Для того чтобы расширить возможности, надо запустить еще один или два спутника. О перспективах такого шага глава государства скажет, общаясь с молодыми молодым сотрудникам центра управления.

Александр Лукашенко:

Мы должны окупить этот проект. В течение 15 лет он у нас будет действовать, может быть, и чуть больше, но мы его окупим — с рентабельностью, допустим, 10-15-20 — может быть, услуги подорожают — и 30%. То есть, этот проект — окупаем, но не эту главную цель я преследовал, когда давал согласие на этот проект. Цель заключалась в том, и это главное, это даст толчок многим предприятиям для развития. Предприятиям, как вы понимаете, не вчерашнего дня. Это будущее, технология будущего. И эти предприятия должны уже смотреть в ХХII век, и у нас такие предприятия есть, которые создают спутники и дополнительно системы для этих проектов. Один спутник покрывает, знаете, какую территорию. Надо еще один, а лучше два. Чтобы было три. Над этим работаем. Это не потому, что мы не можем это сделать или у нас нет денег. Нет. Вопрос в том, кому продать потом продукт. Если у нас будут такие наработки, мы запустим второй спутник.

Молодых специалистов интересуют рабочие места. Здесь, в центре, с выходом на коммерческие рельсы, появлением заказов и новых задач планируют расширяться. Но и в стране, уверяет глава государства, молодых специалистов первым рабочим местом обеспечат.

Александр Лукашенко:

У нас сегодня непростая ситуация, не критическая, конечно, но не простая. На рынке труда – модно сейчас говорить. То есть с трудоустройством. Но совсем недавно, рассматривая вопросы пенсионной реформы, мы обратили внимание на этот вопрос. Мое было решение однозначным: мною было принято решение о первом рабочем месте после окончание вуза. Неважно, частный это или государственный вуз. И мы обязаны, как это было раньше, предоставить молодому человеку по специальности работу. Девушке, юноше и так далее. И мы этого будем придерживаться.

И вновь о безопасности. Если информационную безопасность в космическом пространстве молодые специалисты готовы обеспечивать, то здесь, на Земле, рассчитывают на коллег военных специальностей.

Александр Лукашенко:

Это непосредственная задача главнокомандующего Вооружёнными Силами. По Конституции это Президент. Я знаю свои обязанности. Всё это хорошо, есть министры, правительство, но, как видите, я тоже уделяю этому внимание. Но главное для меня - это безопасность наших граждан, нашего общества и обороноспособность страны. В этом плане нам есть, что сказать, и мы будем этому уделять серьёзное внимание. Притом создавая нужные, нужные для нас и востребованные на рынке системы вооружений. Ненужное мы не делаем и делать не будем. Поэтому тоже я рад вам сказать, что не переживайте за будущее безопасности и обороноспособности нашей страны. У нас достаточно таких ребят, как вы, вот стоящих передо мной, для того, чтобы и в той сфере создать такие системы, чтобы мы могли противостоять любому противнику. Свой кусок земли мы всегда защитим. Мы ничего своего не отдадим. И чужое нам, естественно, не надо.

Спутниковый Интернет, передвижная связь, корпоративные сети передачи данных, видеоконференции, телевидение, любые экстренные службы — поиск заказчиков с широчайшей географией. На земле уже готовы завершить летные испытания и перейти к полноценной эксплуатации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.