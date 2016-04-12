Александр Лукашенко: Беларусь намерена развивать Национальную систему спутниковой связи и вещания

Новости Беларуси. Беларусь намерена идти по пути интеграции в мировое информационное пространство, развивать Национальную систему спутниковой связи и вещания. Такие задачи поставил глава государства Александр Лукашенко, посещая 12 апреля центр космической связи, созданный в поселке Станьково Дзержинского района.

Именно отсюда осуществляется управление белорусским спутником «Белинтерстат-1». Напомним, его запустили 15 января с китайского космодрома «Сичан». Александр Лукашенко отметил, что в свое время мы начали с оказания услуг по созданию спутников для других стран. А сегодня Беларусь в кооперации может создать такую технику сама.

«Все в наших руках», - подчеркнул Президент. При этом самое главное - продать конечный продукт и видеть рынки сбыта для оказания соответствующих услуг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны окупить этот проект. В течение 15 лет он у нас будет действовать, может быть, и чуть больше, но мы его окупим - с рентабельностью, допустим, 10-15-20 - может быть, услуги подорожают - и 30%. То есть, этот проект - окупаем, но не эту главную цель я преследовал, когда давал согласие на этот проект. Цель заключалась в том, и это - главное, - это даст толчок многим предприятиям для развития. Предприятиям, как вы понимаете, не вчерашнего дня. Это - будущее, технология будущего. И эти предприятия должны уже смотреть в ХХII век, и у нас такие предприятия есть, которые создают спутники и, дополнительно, системы для этих проектов. Вот то, что здесь мы создали, в том числе, и с помощью Китайской Народной Республики, мы уже, как тот же МАЗ, БелАЗ, покупаем комплектующие некоторые - мы уже можем построить в любой стране, если это будет нужно. А это - приличный проект, это - деньги в страну. Запуск этого спутника, строительство вот этого Центра управления полётами, это - работа для многих предприятий и тысяч людей. Вот это для меня было главное - что мы будем развивать сопутствующие отрасли и предприятия.

Президент также поинтересовался условиями, в которых живут и работают сотрудники центра. Стоит отметить, что коллектив составляют полсотни профессиональных специалистов, среди которых немало молодежи. Они являются выпускниками белорусских вузов. В прошлом году всей командой прошли стажировку в Китае по программе космических технологий и управления запуском и слежением за спутниками.

Александр Лукашенко пообщался с сотрудниками центра и ответил на их вопросы. Людей интересовало будет ли государство поддерживать и дальше молодые кадры, а также готова ли Беларусь к угрозам и вызовам современного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня беспокоит, что люди беспокоятся уж слишком за оборону. Будучи на МАЗе, одна из женщин задавала подобный вопрос, я ей прямо ответил: "Это - непосредственная задача главнокомандующего Вооружёнными Силами. По Конституции, это - Президент. Я знаю свои обязанности. Всё это хорошо, есть министры, правительство, но, как видите, я тоже уделяю этому внимание. Но, главное для меня - это безопасность наших граждан, нашего общества и обороноспособность страны. В этом плане нам есть что сказать и мы будем этому уделять серьёзное внимание. Притом создавая нужные, нужные для нас и востребованные на рынке системы вооружений. Ненужное мы не делаем и делать не будем. Поэтому тоже я рад вам сказать, что не переживайте за будущее безопасности и обороноспособности нашей страны. У нас достаточно таких ребят, как вы, вот стоящих передо мной, для того, чтобы и в той сфере создать такие системы, чтобы мы могли противостоять любому противнику. Свой кусок земли мы всегда защитим. Мы ничего своего не отдадим. И чужого нам, естественно, не надо.