Делегация Парламентской конференции Балтийского моря приедет 12 апреля в Минск

Новости Беларуси. Страны Балтийского региона заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. 12 апреля в Минск прибудет делегация Парламентской конференции Балтийского моря во главе с её председателем Янисом Вуцансом.

В рамках трехдневного визита состоятся переговоры с руководством Палаты представителей и внешнеполитического ведомства. Также в программе - встречи с депутатами постоянных комиссий белорусского парламента, представителями министерств энергетики, образования, здравоохранения, спорта и туризма, природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, зарубежные гости посетят «Минск-Арену» и Центр детской онкологии.

Отмечу, Беларусь с 2009 года имеет статус наблюдателя в Совете государств Балтийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.