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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагическим пожаром в Индии

11 апреля 2016 13:53
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Новости Индии. Число жертв пожара в Индии возросло до 109 человек. Почти 380 — госпитализированы. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. На месте трагедии продолжают работать специалисты.

Тем временем выяснилось, что администрация района, где произошёл инцидент, не давала разрешения на проведение фестиваля с использованием пиротехники.

Пожар начался в храме накануне, когда одна из хлопушек попала на крышу склада с фейерверками. Это вызвало взрыв и обрушение здания и близлежащих построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени нашего народа и себя лично выразил соболезнования главе Индии Пранабу Мукерджи, родным и близким погибших.

# Пожар

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