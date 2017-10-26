«Комплекс относится к высокоточному оружию»: белорусские военные о модернизированной системе «Полонез»
Новости Беларуси. Теперь и на 300 километров. Белорусские военные провели успешные боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Испытания прошли на территории Гомельской области. Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия. После модернизации ракетная система позволяет поражать объекты в радиусе до 300 километров. В ходе испытаний все цели поражены, также подтвердились характеристики по дальности и точности.
Олег Двигалев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
В современном мире 100%-ную локализацию очень сложно достичь, потому что мы используем новейшие технологии и наших соседей, и других. Идет обмен опытом в этом направлении. Нам удалось получить хороший комплекс. И я могу сказать, что этот комплекс относится к высокоточному оружию.
Реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Модернизированный комплекс поступит на вооружение белорусской армии, что значительно повысит возможности по решению огневых задач.