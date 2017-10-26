Миссия МВФ начнет работу в Беларуси 26 октября

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с Питером Долманом начнет работу в Беларуси 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты будут находиться здесь с двухнедельной командировкой.
Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с Питером Долманом начнет работу в Беларуси 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты будут находиться здесь с двухнедельной командировкой.
Ожидаются встречи с представителями органов госуправления. Речь пойдет о ситуации в экономике нашей страны.
В настоящее время Беларусь ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества. Как заявлялось ранее, Беларусь рассчитывает на поддержку фонда и предоставление кредитной линии в размере около 3 миллиардов долларов.