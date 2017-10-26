Прямой эфир

Миссия МВФ начнет работу в Беларуси 26 октября

26 октября 2017 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Миссия Международного валютного фонда во главе с Питером Долманом начнет работу в Беларуси 26 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты будут находиться здесь с двухнедельной командировкой.

Миссия МВФ начнет работу в Беларуси 26 октября-1

Ожидаются встречи с представителями органов госуправления. Речь пойдет о ситуации в экономике нашей страны.

В настоящее время Беларусь ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества. Как заявлялось ранее, Беларусь рассчитывает на поддержку фонда и предоставление кредитной линии в размере около 3 миллиардов долларов.

# МВФ в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Кобяков призвал не затягивать с созданием общего рынка нефти и газа в ЕАЭС
25 октября 2017 19:16

Андрей Кобяков призвал не затягивать с созданием общего рынка нефти и газа в ЕАЭС

Какие законопроекты рассмотрели белорусские депутаты на заседании 25 октября?
25 октября 2017 18:05

Какие законопроекты рассмотрели белорусские депутаты на заседании 25 октября?

В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории
25 октября 2017 15:05

В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории