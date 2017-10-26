«Надежно будем защищать наше небо»: очередную батарею ЗРК «Тор-М2» доставят из России в Беларусь

Новости Беларуси. Белорусская армия усиливает обороноспособность. В нашу страну доставят очередную батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новое вооружение поступит в рамках договора с Россией о развитии военно-технического сотрудничества.

«Тор-М2» способен поражать авиацию противника, управляемые ракеты и другие элементы высокоточного оружия. Ключевые особенности комплекса – высокая маневренность, снайперская точность и способность вести огонь на ходу.