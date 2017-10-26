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Модернизированная система «Полонез» успешно прошла боевые испытания в Гомельской области

26 октября 2017 10:46
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Новости Беларуси. Белорусские военные провели успешные боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Испытания прошли на территории Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизированная система «Полонез» успешно прошла боевые испытания в Гомельской области-1

Отличные результаты боевой стрельбы подтвердили уникальные возможности этого оружия. После модернизации ракетная система позволяет поражать объекты в радиусе до 300 километров. В ходе испытаний все цели поражены, также подтвердились характеристики по дальности и точности. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными и малонаселенными районами страны и корректировался на всем его протяжении.

Модернизированная система «Полонез» успешно прошла боевые испытания в Гомельской области-3

Реактивная система залпового огня большой дальности «Полонез» создана отечественными организациями оборонного сектора экономики и соответствует лучшим мировым аналогам. Модернизированный комплекс поступит на вооружение белорусской армии, что значительно повысит возможности по решению огневых задач.

# Фотофакт # Военно-промышленный комплекс

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