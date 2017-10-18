Мы усугубляем, усложняем ситуацию: массовые учения по реагированию на ядерные и радиационные аварии в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси 18 октября начинаются крупнейшие учения по реагированию на ядерные и радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдать за ними будут представители МАГАТЭ, ОДКБ, Красного креста, а также специалисты из соседних государств. В замысел учения преднамеренно заложен практически невозможный сценарий развития событий. По легенде, участникам предстоит потушить пожары в условиях заражения местности. Кроме того, будет проверена система оповещения граждан.