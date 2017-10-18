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Мы усугубляем, усложняем ситуацию: массовые учения по реагированию на ядерные и радиационные аварии в Беларуси

18 октября 2017 07:45
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Новости Беларуси. В Беларуси 18 октября начинаются крупнейшие учения по реагированию на ядерные и радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдать за ними будут представители МАГАТЭ, ОДКБ, Красного креста, а также специалисты из соседних государств. В замысел учения преднамеренно заложен практически невозможный сценарий развития событий. По легенде, участникам предстоит потушить пожары в условиях заражения местности. Кроме того, будет проверена система оповещения граждан.

В маневрах примут участие около 300 человек и более 50 единиц техники, в том числе и четыре воздушных судна.

Мы усугубляем, усложняем ситуацию: массовые учения по реагированию на ядерные и радиационные аварии в Беларуси-1

Александр Худолеев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Мы усугубляем, усложняем ситуацию именно для наших подразделений в части осуществления боевой работы. Такие ситуации, как ликвидация чрезвычайных ситуаций при транспортировке радиационных веществ. Ну, еще ряд моментов, ряд вводных, которые поднимут уровень профессионализма и помогут отработать практическую составляющую.

Активная фаза учения пройдет 19 октября в Гродненской области на месте строительства будущей атомной электростанции.

По результатам будет скорректирован аварийный план Белорусской АЭС. Подобные учения – одна из рекомендаций Международного агентства по атомной энергии.

# общество # АЭС в Беларуси # Фотофакт # Александр Худолеев

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