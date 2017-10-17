В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии

Новости Беларуси. В Беларуси нынешняя неделя пройдет под знаком безопасности. В ближайшие дни в стране состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активную фазу манёвров примет Островецкий район. Наблюдать за учением приглашены представители всех стран-соседей, а также международных организаций, в том числе МАГАТЭ и ОДКБ.