В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии

Новости Беларуси. В Беларуси нынешняя неделя пройдет под знаком безопасности. В ближайшие дни в стране состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси нынешняя неделя пройдет под знаком безопасности. В ближайшие дни в стране состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активную фазу манёвров примет Островецкий район. Наблюдать за учением приглашены представители всех стран-соседей, а также международных организаций, в том числе МАГАТЭ и ОДКБ.
А сегодня в Минске соберется Координационный совет по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ. Стороны обсудят проведение совместных тактико-специальных учений, перспективы сотрудничества с международными организациями.