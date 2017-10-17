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В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии

17 октября 2017 06:58
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Новости Беларуси. В Беларуси нынешняя неделя пройдет под знаком безопасности. В ближайшие дни в стране состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии-1

Активную фазу манёвров примет Островецкий район. Наблюдать за учением приглашены представители всех стран-соседей, а также международных организаций, в том числе МАГАТЭ и ОДКБ.

В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии-4

А сегодня в Минске соберется Координационный совет по чрезвычайным ситуациям государств – членов ОДКБ. Стороны обсудят проведение совместных тактико-специальных учений, перспективы сотрудничества с международными организациями.

# Военные учения # Фотофакт

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