Противостояние общим угрозам и защита национальных интересов: Президент встретился с главой Службы внешней разведки России

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает успешное сотрудничество разведслужб Беларуси и России по защите национальных интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы безопасности Президент обсудил с главой службы внешней разведки России. С октября 2016 года её возглавляет Сергей Нарышкин. Он известен как опытный политик. Долгое время работал в аппарате правительства, был руководителем Администрации президента Российской Федерации и председателем Госдумы.

Нарышкин хорошо знаком с развитием белорусско-российского диалога. И всегда поддерживал формат Союзного государства. Сегодня интеграция успешно развивается в экономической, социальной, культурной областях, в сфере обороны и безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно с вами встретиться как с хорошим другом, с которыми мы немало работали в плане создания и укрепления нашего Союзного государства. Вы являетесь, как у нас говорят, ярым сторонником и приверженцем такой формы существования наших братских государств. Я это очень ценю. Вы возглавляете структуру очень важную. Скрывать тут нечего, мы в теснейшем контакте работаем. Я информирован постоянно по всем этим вопросам. Я благодарен вам за сотрудничество наших разведслужб по защите наших интересов.

Скрывать опять же здесь нечего, хотя это непубличная организация. Мы защищаем интересы наших государств и наших народов, так как и все специальные службы в любом государстве. Но тем не менее есть вопросы – по координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите наших интересов. У нас сегодня есть возможность обсудить эти проблемы.