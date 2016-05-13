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Китайская делегация прибыла в Беларусь: приоритеты двустороннего сотрудничества обсуждали в белорусском правительстве

13 мая 2016 10:54
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Новости Беларуси. Приоритеты двустороннего сотрудничества 13 мая обсуждали в белорусском правительстве на встрече с делегацией из Китая. Она прибыла в нашу страну для участия в заседании рабочей группы по строительству Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Этот проект уже успели назвать жемчужиной экономического пояса Шелкового пути. Дело за его реализацией. Беларусь рассматривает Китай в качестве стратегического партнёра в торгово-экономических, кредитно-инвестиционных, научно-технических и других областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Правительство Беларуси готово обеспечивать максимально удобные условия для практической реализации всех двусторонних проектов, а также для наполнения наших торгово-экономических отношений конкретным содержанием.

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Андрей Кобяков

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