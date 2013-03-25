Кипр получил помощь от ЕС и МВФ в размере 10 млрд евро

Новости Кипра. 10 миллиардов евро для Кипра. ЕС и МВФ утвердили программу помощи. Антикризисная программа для островного государства была утверждена в Брюсселе этой ночью. Получать финансовую помощь Кипр начнет уже в мае.

От идеи единовременного налога на все депозиты отказались. Но Кипру придется пожертвовать вторым по величине банком – «Лайки». Его закроют. Активы поделят на «хорошие» и «плохие». Счета размером до 100 тысяч евро не пострадают, а вот вклады свыше этой суммы обложат налогом, который может составить до 40%. Это даст Кипру более 4 миллиардов евро.

Тем временем, пока в Бельгии шли переговоры, на самом острове продолжались акции протеста. Демонстранты собрались у здания парламента. Они выступали против жестких экономических санкций ЕС.