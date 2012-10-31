Анатолий Калинин: Около 40 тысяч очередников исключены из списка нуждающихся, так как не имеют необходимости строить жилье

Новости Беларуси. Около 40 тысяч очередников исключены из списка нуждающихся, так как не имеют необходимости строить жилье. Об этом сообщил вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин. Так, в Минске в результате уточнения данных с начала года очередь сократилась примерно на 12 тысяч.

Президент поручил до 2 апреля будущего года пересмотреть списки очередников. Государство по-прежнему будет помогать гражданам, которые нуждаются. Все остальные смогут строить недвижимость на коммерческой основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Порядка 40 тысяч участников, ранее состоявших на очереди, исключены из этих списков, так как не имеют необходимости строить и состоять в очереди. Что касается городов-спутников, то первое, что нам необходимо сделать, это создать современную инфраструктуру. Чтобы могли на новой, современной электричке проехать в течение 20 минут из города-спутника, намного раньше, чем вы затратите, передвигаясь по Минску.