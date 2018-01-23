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Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»

23 января 2018 18:47
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Новости Беларуси. Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы. Об этом 23 января заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кента Харстеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор охватил немало тем, среди которых и вопросы безопасности, и прошедшая в Минске в июле парламентская встреча ОБСЕ, и серьезный успех белорусских специалистов в IT-сфере. Помимо этого, от европейского гостя прозвучало немало личных и очень теплых отзывов о Беларуси, ведь Харстед был здесь еще студентом.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-1

Кента Харстеда в Минске принимают вовсе не как заокеанского гостя – как проверенного временем партнера. В Беларуси представитель ОБСЕ по Восточной Европе бывал не раз. Достаточно вспомнить, что он входил в состав наблюдательной миссии организации на парламентских и президентских выборах. А вот в качестве спецпредставителя в нашу страну Харстед прибыл впервые.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-4

Кент Харстед, специальный представитель ПА ОБСЕ по Восточной Европе:
Я рад снова быть в Беларуси. Я приезжал сюда в разных качествах. Сначала еще молодым студентом, потом в качестве представителя ЮНИСЕФ, а затем неоднократно в качестве представителя ОБСЕ. И мне почему-то кажется, что я и в будущем буду сюда приезжать. Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-7

Разговор получился конструктивный и предметный. Успели обсудить положение дел в мире и, конечно, вклад Беларуси в общеевропейское спокойствие.

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В сфере влияния ОБСЕ Беларусь – игрок заметный. Не раз наши инициативы становились основой для принятий действительно весомых деклараций. Так общий план по взаимодействию в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы был подписан с «подачи» нашей страны.
 

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-10

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начиналась с международных форумов 70-х. В те времена это была попытка остановить гонку вооружений и выработать общие правила игры. Результатом таких встреч и стало знаменитое Хельсинское соглашение. Сегодня Европу опять лихорадит. Официальный Минск готов помочь снять напряжение.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-13

Лукашенко: «Для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы»

Инициатива не просто имеет право на существования, она вполне может стать реальным выходом из затянувшейся турбулентности. Тем более, опыт организации глобальных встреч и переговоров Беларуси не занимать. Вот и Кент Харстед не удержался от благодарностей за проведение в Минске летней сессии ОБСЕ.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-16

Кент Харстед:
Насыщенный разговор с Президентом Беларуси стал своего рода продолжением предыдущих встреч. Был обсужден широкий ряд вопросов, связанных с выборами и избирательными процессами, возможностью совершенствования избирательного законодательства. Была затронута тематика взаимодействия по линии ОБСЕ, в том числе вовлеченность Беларуси в рамках минских переговоров и минских соглашений.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-19


 

Впервые лейтмотив такого визита не дипломатический, отчетливо звучат практические ноты. Кент Харстед посетил Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Сегодня это 26 компаний с общим объемом инвестиций около 700 миллионов долларов. И хотя Парламентская ассамблея ОБСЕ в основном решает политические вопросы, визит делегации в парке воспринимают как возможность рассказать европейскому бизнесу о потенциале Беларуси.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-22

Сергей Войцеховский, заместитель генерального директора компании по развитию индустриального парка «Великий камень»:
Они был впечатлены. Впечатлены в первую очередь темпами развития парка. Больше узнали о нашем парке. Мы поделились с ними соответствующей информацией, которую они впоследствии тоже будут распространять среди своих коллег, среди заинтересованного бизнеса.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-25

После знаковой встречи во Дворце Независимости гости смогли собственными глазами оценить масштаб белорусской цифровизации страны с современным «IT-профилем». ПВТ – один из ведущих информационных кластеров в Центральной и Восточной Европе. Сотрудничаем со всем миром. В заказчиках – компании из 67 стран. В том числе и 5 из 10 крупнейших мировых корпораций. А, к примеру, мобильными приложениями, разработанными здесь, в ПВТ, и вовсе пользуется более миллиарда человек почти из 200 стран.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-28

Александр Мартинкевич, заместитель директора по маркетингу и развитию ГУ «Администрация Парка высоких технологий»:
Европейский рынок для нас является одним из важнейших рынков. Около половины продукции, которая разрабатывается в Парке высоких технологий сегодня идет нашим европейским заказчикам. И поэтому понятен тот интерес, который вызывают изменения, которые происходят в стране, у наших европейских партнеров.

Кент Харстед: «Должен признать, что я очень расположен к вашей стране и вашему народу»-31

Столь открытое взаимодействие с ОБСЕ – возможность для нашей страны плотно втянуться в европейское политическое и экономическое движение. Ближайшая сессия Организации сотрудничества пройдет уже этой весной. Белорусская делегация готовится «ударить» по терроризму и киберпреступности. Сейчас готовят к презентации сразу несколько резолюций.

# Фотофакт # Александр Мартинкевич # ОБСЕ # Кент Харстед # Сергей Войцеховский

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