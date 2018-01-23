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Лукашенко: «Мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас»

23 января 2018 18:42
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил: в диалоге с Организацией по безопасности и сотрудничеству закрытых тем нет. Мы готовы и впредь играть роль надежной точки опоры для ОБСЕ в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу еще раз заверить вас, что мы будем иметь очень хорошие отношения с Организацией. Мы готовы к обсуждению любых проблем, любых вопросов. Условие одно: мы суверенная и независимая страна. Поверьте, суверенная и независимая. И, как и любая другая страна, как ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас.

Поучали. Обучать – мы готовы учиться, а вот поучать…

Мы это воспринимаем, как, еще раз подчеркиваю, любая другая страна – негативно. То есть это, по-моему, нормальное такое условие для нашего сотрудничества.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # ОБСЕ

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