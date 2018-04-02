Владимир Путин: результаты строительства Союзного государства становятся все более ощутимыми

Новости Беларуси. Поздравлениями с Днём единения обменялись лидеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин подчеркнул, что результаты совместных усилий по строительству Союзного государства становятся все более ощутимыми. Он особенно отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.