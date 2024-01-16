В Беларуси стартовала регистрация кандидатов в депутаты

Новый этап избирательной кампании. Сегодня, 16 января, начинается регистрация кандидатов в депутаты. Она пройдет с 16 по 30 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Территориальные и окружные избирательные комиссии вечером 15 января завершили прием документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты, а с 16 января начнут проверять поступившие данные на предмет соответствия требованиям Избирательного кодекса.

В соответствии с календарным планом электоральной кампании, не позднее 25 января в Беларуси сформируют участковые избирательные комиссии. Больше всего участков для голосования – в Гомельской и Минской областях, на третьем месте – Брестская область. В единый день голосования, 25 февраля, избирателю предстоит определиться, кого он хочет видеть в Палате представителей и в местном Совете депутатов.