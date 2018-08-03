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Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность президента Зимбабве

03 августа 2018 19:15
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Новости Беларуси. Победу на президентских выборах в Зимбабве одержал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, который занял этот пост в ноябре 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность президента Зимбабве-1

Набрав 50,8 % голосов, политик опередил своего противника на 6 пунктов. С избранием на должность президента Зимбабве поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что перемены, которые проводятся в стране под руководством политика, будут способствовать процветанию страны и повышению качества жизни народа.

# Выборы # Эммерсон Мнангагва # Фотофакт

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