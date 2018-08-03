Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с избранием на должность президента Зимбабве

Новости Беларуси. Победу на президентских выборах в Зимбабве одержал действующий глава государства Эммерсон Мнангагва, который занял этот пост в ноябре 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Набрав 50,8 % голосов, политик опередил своего противника на 6 пунктов. С избранием на должность президента Зимбабве поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что перемены, которые проводятся в стране под руководством политика, будут способствовать процветанию страны и повышению качества жизни народа.