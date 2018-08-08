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«Удивлены уровнем нашего развития». Делегация из Узбекистана с рабочим визитом посетила Минскую область

08 августа 2018 18:28
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Новости Беларуси. Плодотворные отношения. Делегация Ташкентской области – на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Удивлены уровнем нашего развития». Делегация из Узбекистана с рабочим визитом посетила Минскую область-1

Руководство двух регинов встретилось в Миноблисполкоме, обсудили развитие связей и возможные проекты. Главное – развивать региональное сотрудничество и привлекать инвестиции как белорусские, так и узбекские.

«Удивлены уровнем нашего развития». Делегация из Узбекистана с рабочим визитом посетила Минскую область-4


Гуламжон Ибрагимов, хоким Ташкентской области Республики Узбекистан:
Минска область – это промышленно-развитая область. С одной стороны – промышленность и сельское хозяйство. В Ташкентской области также, даже у нас схожи регионы. У нас 22 региона. Самая главная цель нашего приезда – совместная работа в направлениях по сельхозпереработке, молочное, мясное направление, кондитерские изделия.

«Удивлены уровнем нашего развития». Делегация из Узбекистана с рабочим визитом посетила Минскую область-6

Николай Рогащук, заместитель председателя Минского облисполкома:
Это вопросы дефицита кадров в Узбекистане. Возможно и обучение здесь, они удивлены уровнем нашего развития, который есть в стране. У них есть интерес к изучению нашего опыта по жилищно-коммунальному хозяйству.

«Удивлены уровнем нашего развития». Делегация из Узбекистана с рабочим визитом посетила Минскую область-9

Во время визита делегация из Узбекистана посетила Жодинский БелАЗ. Кстати, с начала 2018 года товарооборот Минской области с Республикой Узбекистан увеличился вдвое. Иностранные партнеры приобретают автомобили спецназначения, мясо и сахар. В Минской области популярностью пользуются сухофрукты и хлопок.

# Беларусь-Узбекистан # Николай Рогащук # Фотофакт

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