«Удивлены уровнем нашего развития». Делегация из Узбекистана с рабочим визитом посетила Минскую область

Новости Беларуси. Плодотворные отношения. Делегация Ташкентской области – на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Руководство двух регинов встретилось в Миноблисполкоме, обсудили развитие связей и возможные проекты. Главное – развивать региональное сотрудничество и привлекать инвестиции как белорусские, так и узбекские.



Гуламжон Ибрагимов, хоким Ташкентской области Республики Узбекистан:

Минска область – это промышленно-развитая область. С одной стороны – промышленность и сельское хозяйство. В Ташкентской области также, даже у нас схожи регионы. У нас 22 региона. Самая главная цель нашего приезда – совместная работа в направлениях по сельхозпереработке, молочное, мясное направление, кондитерские изделия.

Николай Рогащук, заместитель председателя Минского облисполкома:

Это вопросы дефицита кадров в Узбекистане. Возможно и обучение здесь, они удивлены уровнем нашего развития, который есть в стране. У них есть интерес к изучению нашего опыта по жилищно-коммунальному хозяйству.