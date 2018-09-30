Какие темы саммита СНГ стали самыми острыми? Итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

Новости Беларуси. Мир идет по пути интеграции. Интеграционные образования не дань моде, скорее необходимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь вместе проще всё: и жить, и работать, и если надо защищаться. Конечно, если партнеры блюдут не только собственные интересы.

В Душанбе встречались лидеры Содружества Независимых Государств, интеграционного проекта, созданного по следам СССР как попытка сохранить политическое взаимодействие бывших советских республик. Почти 27 лет существует СНГ, лидеры регулярно проводят заседания, декларируя приверженность укреплять связи. Но очевидно: эффективность взаимодействия может и должна быть выше, чем сейчас. Тем более внешние условия обязывают. Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана

Путь решения задачи – из уст белорусского лидера: адаптация содружества к современным реалиям, синхронизация взаимодействия в СНГ с интеграцией в Большой Евразии. Призыв к единству - в условиях разрушения сложившейся системы международной торговли. Визит завершился на высокой ноте. Главные итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Таджикистан

Уже после саммита Александр Лукашенко расскажет нашим коллегам: все же главная тема, которую поднимали лидеры, - это безопасность. Обсуждалась она не только на общем заседании, но и на двусторонних встречах, в том числе президентов Беларуси и России. Оно и понятно: действия западных государств и НАТО - у наших границ. Взять хотя бы готовность Польши разместить у себя американскую военную базу. Можем ли мы закрыть на это глаза? Искусная резьба по дереву, сочетание национальных и модернистских мотивов: так выглядит резиденция Рахмона