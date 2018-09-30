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Искусная резьба по дереву, сочетание национальных и модернистских мотивов: так выглядит резиденция Рахмона

30 сентября 2018 19:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко первый иностранный Президент, которого Эмомали Рахмон принимает в новых комнатах и зале из деревянной отделки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие темы саммита СНГ стали самыми острыми? Итоги визита Александра Лукашенко в Таджикистан

Искусная резьба по дереву, сочетание национальных и модернистских мотивов: так выглядит резиденция Рахмона-1

Помещение появилось в начале сентября и буквально дышит сосной, дубом, буком. Ощущение теплого комфорта трудно передать. А вот искусную резьбу по дереву видеокамера может показать во всей красе.

Искусная резьба по дереву, сочетание национальных и модернистских мотивов: так выглядит резиденция Рахмона-4

Таджикский Дворец наций считается одной из самых красивых госрезиденций в мире. Строилась 8 лет. Сочетает как национальный, так и модернистские мотивы. Считается, что по уникальности архитектуры уступает только американскому Белому дому.

Искусная резьба по дереву, сочетание национальных и модернистских мотивов: так выглядит резиденция Рахмона-7


Эмомали Рахмон провел Александра Лукашенко по новым залам. В Таджикистане есть пословица «Сначала цветы – потом плоды». У наших стран уже есть результаты для следующего шага.

# СНГ # Фотофакт

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