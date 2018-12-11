Михаил Мясникович: Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении

Новости Беларуси. Перспективы такого сотрудничества стали темой обсуждения на семинаре по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Перспективы такого сотрудничества стали темой обсуждения на семинаре по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча прошла в Совете Республики с участием западных экспертов. По итогам обсуждений разработают предложения по повышению эффективности работы белорусских структур местного управления.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Надо создавать условия для того, чтобы оторвать от кухонь, оторвать от телевизоров, от вредных привычек и вовлечь в такой созидательный процесс, который позволяет максимально самообеспечением заниматься в рамках своего дома, деревни, микрорайона. Сочетание сильного государства и разумной, основанной на законодательстве самоорганизации, децентрализации позволяет более успешно решать все вопросы современного гражданского общества. Об этом шла и идет речь на нашем семинаре.
Беларусь участвует в реализации региональной программы ЕС для стран Восточного партнерства. Кроме того, наша страна является членом 15 международных договоров Совета Европы.