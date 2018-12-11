Михаил Мясникович: Беларусь готова к более масштабным проектам с Европой в местном самоуправлении

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Надо создавать условия для того, чтобы оторвать от кухонь, оторвать от телевизоров, от вредных привычек и вовлечь в такой созидательный процесс, который позволяет максимально самообеспечением заниматься в рамках своего дома, деревни, микрорайона. Сочетание сильного государства и разумной, основанной на законодательстве самоорганизации, децентрализации позволяет более успешно решать все вопросы современного гражданского общества. Об этом шла и идет речь на нашем семинаре.