Какие документы станут ключевыми для раскрепощения бизнес-инициативы в Беларуси?

«Декрет о развитии предпринимательства», в частности, предлагает осуществлять экономическую деятельность по уведомительному принципу. Речь о самых распространенных категориях, их перечень закреплен в документе. Согласно данным, 95 % малого и среднего бизнеса сосредоточено как раз в этих сферах. Так вот для того, чтобы заняться такими видами бизнеса, достаточно обратиться в исполком, в службу одно окно и на следующий день уже осуществлять свою законную предпринимательскую деятельность.

Новости Беларуси. Максимум саморегулирования при минимальном вмешательстве государства: 26 сентября вице-премьер Василий Матюшевский представил главе государства два ключевых документа, которые призваны раскрепостить бизнес-инициативу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что на уровне Президента мы должны утвердить общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, охраны окружающей среды и так далее. Эти требования чрезвычайно объемные, ненужные в большинстве своем.

Они очень напрягают бизнес и отвлекают его от решения конкретных задач.

Поэтому этими документами мы утверждаем практически перечень таких требований (и медицина, и санитарные условия и прочее) и административные, так сказать, препоны сокращаются. И другие требования, в том числе устранение излишних административных барьеров, чтобы те, кто хотят заниматься бизнесом, открыть бизнес могли сделать это не за год-полтора, как часто бывало у нас, а буквально сразу или же в течение месяца. Чтобы никаких бюрократических проволочек в этом не было.