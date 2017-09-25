Китайским туристам разрешат 30-дневный безвизовый въезд в Беларусь

Новости Беларуси. Китайских туристов ждут в Беларуси. Гражданам из Поднебесной разрешат 30-дневный безвизовый въезд в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую возможность сейчас прорабатывают внешнеполитические ведомства. Кроме того, в ближайшие дни появится план мероприятий, который поможет увеличить туристический поток. 2018 хотят и вовсе объявить годом туризма между Беларусью и Китаем. А как раз в эти дни в Минск прилетела первая организованная группа гостей из Пекина в рамках недавно подписанного соглашения между туристическими компаниями двух стран. Господин Чжоу приехал из Пекина. Путешественник со стажем, побывал во многих европейских странах. Первое знакомство с Беларусь состоялось в интернете. История, культура, а плюс еще важный экономический пункт на траектории нового Шелкового пути. Заинтересовался и тут же решил: в Минске обязательно должен побывать.

Чжоу Сяодун, турист (Китай):

Я прилетел два дня назад, и уже понял, что не ошибся. Я так проникся Минском, этим великим городом. По-настоящему прочувствовал тот вклад в общую победу над фашизмом, который внесли белорусы. Я бы хотел отдать дань уважения вашему героическому народу. Китайские туристы, организованная группа из 15 человек. Насыщенная программа, за 6 дней от столицы до Бреста: экскурсии на «Линию Сталина», в Мир и Несвиж, по Беловежской пуще и по Брестской крепости. По сути, чтобы преодолеть 6500 километров, им достаточно было принести в турфирму паспорт.

Гао Цзенжу, турист (Китай):

Приехать в Беларусь сейчас очень просто. Большинство наших турфирм работают под ключ: приносишь документы, и они сами полностью организуют тебе визит. И это стоит не таких уж больших денег. Тестовая группа из Поднебесной, первая организованная в рамках недавно подписанного соглашения между белоруской и китайской туристическими компаниями. К слову, эта пекинская организация обслуживает по всему миру около 60 миллионов человек, а штат ее насчитывает 45 тысяч сотрудников.

Олег Михайлов, директор туристической компании:

В перспективе планируем провести презентацию Китае. Мы себе ставим планку: в ближайшие год-два принять не менее 10 тысяч туристов. Мы чувствуем интерес по поводу Республики Беларусь, но с учетом всех особенностей, которые сегодня есть, мы отработали с китайской корпорацией и иные маршруты, в которых Беларусь первая страна. И далее они могут ехать в Польшу, Санкт-Петербург или Москву, соответственно, оттуда возвращаться в Китай. Интересно, что в 2004 году путешествовать по Китаю решились лишь 10 наших соотечественников, а в Беларусь из поднебесной тогда приехали всего 323 человека. Разумеется, с тех пор показатели туристического интереса стремительно росли. Сегодня можно говорить о тысячах гостей из Китая в год. Но это, конечно, не предел.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Туризм называют одним из наиболее перспективных направлений белорусско-китайского сотрудничества. Для реализации потенциала стороны разработали ряд мер. В ближайшее время ждут подписание документа, который позволит гражданам Поднебесной находиться в нашей стране без визы до 30 дней. А 2018 год планируют объявить Годом туризма между Беларусью и Китаем.