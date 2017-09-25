Чеченская республика – это очень перспективный и авторитетный регион: Лукашенко – Кадырову

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в работе в Кавказском регионе вместе с Чечней. Тема экономического сотрудничества стала центральной на встрече Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Чечни в Беларуси находится с визитом впервые, и это должно стать отправной точкой для усиления связей между Минском и Грозным. Рамзан Кадыров в Минске впервые. И уж тем более в политическом сердце Беларуси – Дворце Независимости. Не только глава Чечни, но и активный пользователь социальных сетей, осенью 2016 года он обещал Александру Лукашенко приехать. Горец сказал – горец сделал.

Фотографии минского визита Рамзана Ахматовича, вероятно, появятся позже. Времени нащупать направления экономического сотрудничества Беларуси и Чечни мало – один день. Но он оказался максимально насыщенным. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поверьте, я очень рад встрече с вами. Познакомиться ближе, не заочно. Для нас Чеченская республика – это очень перспективный регион, авторитетный регион. И мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, с Чеченской республикой, но с вами вместе работать на Кавказе. Что касается экономики, экономических отношений, мы спокойно можем строить там совместные предприятия. И в этом плане сотрудничая, создавать совместный высокотехнологичный продукт. Речь идет только о высокотехнологичном продукте, который сегодня востребован в вашем регионе и России вообще. В противном случае производить то, что никому не нужно, я думаю, и не надо. Ключевая тема – это кооперация. Наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а так же создать высокотехнологичные рабочие места. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации:

Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами, потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали поддержку, чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят. Как узнали, что я еду, все молодые, старцы: «Батьке большой привет передавайте! Мы всегда чувствуем поддержку, мы все его выступления слушаем». Это для них гордость на самом деле, поэтому я передаю вам привет от нашего края – от молодежи, от старейшин. Они очень вас любят, уважают. Мы несколько лет изучаем экономику вашей страны. Наше правительство работает, есть взаимодействие. Я уверен, что сегодняшняя встреча послужит – не на словах, а на самом деле – развитию в экономическом, промышленном, сельскохозяйственном плане наши отношения. Чечня – один из лидеров экономического роста в своем регионе. Запустив предприятия по сборке сельхозтехники (тех же тракторов) стала бы перспективной площадкой и для продажи их в соседние республики. А это – потенциальный рынок в несколько миллионов потребителей. Белорусские тракторы в Чечне известны, а ближайшие дилеры аж в Ростове. Далековато. Сегодня день, когда можно начать сотрудничать напрямую.

Александр Лукашенко:

Даже в России, когда мы ведем переговоры (порой особенно в России) с кем-то, мы ищем и просим: дайте нам партнеров порядочных. Потому что там каждый отвечает вроде бы сам за себя, и мы очень многое, сотни миллионов долларов, потеряли из-за непорядочности отдельных бизнесменов в России. Вроде договорились, на слово поверили – ну как же, наши люди. Через год-полтора ни бизнесмена, ни фирмы, ничего нет. И деньги не вернули. Поэтому для нас очень важен вопрос обязательного партнера. С вами у нас нет проблем, потому что у вас государственные структуры имеют сильную власть, вы имеете очень сильное влияние на все секторы. Точно так у нас, поэтому вы можете даже не сомневаться, если вы сотрудничаете с нашими компаниями, предприятиями, что они где-то там вас обведут, обманут. Этого быть не может. Рамзан Кадыров:

Как вы сказали, если делать пилотный проект, касающийся не только регионов, но для всего Северного Кавказа, то это было бы выгодно и для ваших предприятий, и для нас в том числе. Если у вас будет время приехать в республику, в наш регион – на территории Российской Федерации самый безопасный регион. Единственный, который выиграл борьбу у терроризма и навел конституционный порядок. Абсолютно спокойная территория, в которую сегодня едут сотни тысяч туристов из Америки, Китая, Японии. И, так скажем, если вы приедете, это для нас будет самым большим праздником. Вполне вероятно, что к этому времени уже появятся пилотные проекты Беларуси и Чечни. Евгений Горин, СТВ:

Основной акцент предполагается сделать на региональном сотрудничестве. Эта практика играет важную роль в выстраивании экономических связей с регионами России и Китая. Чеченская Республика как часть России пока terra incognita для белорусской экономики.