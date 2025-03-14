Драпеко об элите, предавшей свою Родину: они себя считают вершиной, не понимая, что вершина держится на основании

Григорий Азаренок, СТВ:

Елена Григорьевна, а почему такие, казалось бы, простые мысли, которые писала Ахматова: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был…» – то, о чем вы говорите, что надо быть со своей армией, со своими людьми, со своей интеллигенцией, со своим народом… Почему некоторым деятелям культуры эта мысль, простая очень, не приходит в голову? Причем, как правило, эти деятели культуры были всегда очень Родиной обласканы, любимы, награждены. А они предпочли в сложный момент уехать, как это модно говорить, релоцироваться и свою Родину проклясть. Как это случилось? Почему?

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по культуре:

Я думаю, они себя считают вершиной, высшим достижением искусства, не понимая, что вершина – это вершина пирамиды или вершина айсберга, которая держится на основании. И чем шире основание, тем выше может быть вершина. Когда основание исчезает, вершина тонет. И я помню, как в 90-е годы на одном из пленумов Союза кинематографистов народная артистка одна кричала: «Народ, спаси интеллигенцию!» Тогда я им сказала: ребята, вы лучше спросите у народа, что может для него сделать интеллигенция. Вас учили, вас растили, награждали, давали возможность работать, давали деньги на ваше произведение. Чем вы отплатили этому народу? Если вы его бросили в трудную минуту, то вы остаетесь без основы. Не бывает великого без вот этой опоры на народные силы. Пропадет. Вот мы сегодня это наблюдаем. Те, кто уехал, те, кто бросил, все, кто перебежал через горы в Грузию, сегодня либо пытаются вернуться обратно, либо плюются через забор от бессильной злобы, что ничего не могут сделать. Те, кто остался со своим народом, сегодня побеждают.