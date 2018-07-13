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Наталья Кочанова на приёме в Лепеле: Радует, что люди приходят не просто по своим частным вопросам, но с предложениями

13 июля 2018 20:35
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Новости Беларуси. Развитие малых городов, благоустройство, жилье, рабочие места, качество образования. Со своими насущными проблемами жители Витебской области и не только этого региона 13 июля в Лепеле пришли на прием к главе Администрации Президента Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, житель Сморгони рассказал о беспорядке на некоторых захоронениях солдат Первой мировой, а жительница самого маленького города Беларуси – Дисны – предложила несколько идей о развитии производства в ее регионе.

Наталья Кочанова на приёме в Лепеле: Радует, что люди приходят не просто по своим частным вопросам, но с предложениями-1

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Меня радует то, что люди приходят не просто по своим частным вопросам, но люди приходят с предложениями о том, как развивать тот или иной город или район, где они живут. Меня это очень порадовало, потому что не за себя, не за свое личное, а так, как сделать лучше.

Конечно, есть такие вопросы, которые необходимо решать местным органам власти. Не заставлять людей ждать, когда состоится прием и приедет кто-то из руководящих органов.

Наталья Кочанова на приёме в Лепеле: Радует, что люди приходят не просто по своим частным вопросам, но с предложениями-4

На приеме у главы Администрации Президента озвучено около 40 вопросов, были и коллективные обращения. Как отметила Наталья Кочанова, многие проблемы граждан вполне можно решить и на местном уровне.

# Прием граждан # Наталья Кочанова # Фотофакт

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