Наталья Кочанова на приёме в Лепеле: Радует, что люди приходят не просто по своим частным вопросам, но с предложениями

Новости Беларуси. Развитие малых городов, благоустройство, жилье, рабочие места, качество образования. Со своими насущными проблемами жители Витебской области и не только этого региона 13 июля в Лепеле пришли на прием к главе Администрации Президента Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, житель Сморгони рассказал о беспорядке на некоторых захоронениях солдат Первой мировой, а жительница самого маленького города Беларуси – Дисны – предложила несколько идей о развитии производства в ее регионе.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Меня радует то, что люди приходят не просто по своим частным вопросам, но люди приходят с предложениями о том, как развивать тот или иной город или район, где они живут. Меня это очень порадовало, потому что не за себя, не за свое личное, а так, как сделать лучше. Конечно, есть такие вопросы, которые необходимо решать местным органам власти. Не заставлять людей ждать, когда состоится прием и приедет кто-то из руководящих органов.