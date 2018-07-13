Деловые встречи и учёба. В Минске завершился семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси

Новости Беларуси. Белорусский экспорт в Египет за 2017 год увеличился на 170 %, составив более 70 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил посол Беларуси в арабской республике, принимая участие в семинаре руководителей диппредставительств и консульских учреждений нашей страны. Семинар завершится сегодня, 13 июля.

Основной темой учебы стала внешнеэкономическая деятельность в меняющихся условиях мировой торговли. Дипломаты провели ряд встреч, в том числе в правительстве и Белорусской торгово-промышленной палате, а также с представителями крупных промышленных и других предприятий.