Прямой эфир

Деловые встречи и учёба. В Минске завершился семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси

13 июля 2018 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский экспорт в Египет за 2017 год увеличился на 170 %, составив более 70 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил посол Беларуси в арабской республике, принимая участие в семинаре руководителей диппредставительств и консульских учреждений нашей страны. Семинар завершится сегодня, 13 июля.

Деловые встречи и учёба. В Минске завершился семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси-1

Основной темой учебы стала внешнеэкономическая деятельность в меняющихся условиях мировой торговли.

Дипломаты провели ряд встреч, в том числе в правительстве и Белорусской торгово-промышленной палате, а также с представителями крупных промышленных и других предприятий.

Деловые встречи и учёба. В Минске завершился семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси-4

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, Омане, Алжире и Судане по совместительству:
Все послы очень заинтересованно приезжают всегда на семинар. Нам особенно ценно, что к нам приходят руководители ведомств.

Мы привозим, как правило, проблемные вопросы. В ходе семинара отдельные вопросы удается не только обсудить, но и найти решение.

Отметим, семинар проводится каждый год и направлен на повышение экспортного потенциала Беларуси.

# Послы в Беларуси # Сергей Рачков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это прорывная идея». Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о развитии региональных СМИ
11 июля 2018 15:19

«Это прорывная идея». Беларусь и Кыргызстан подписали соглашение о развитии региональных СМИ

Управление военных представительств появилось в Министерстве обороны Беларуси: Указ подписал Президент
11 июля 2018 08:24

Управление военных представительств появилось в Министерстве обороны Беларуси: Указ подписал Президент

Борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями обсудят эксперты СНГ в Минске 11 июля
11 июля 2018 06:47

Борьбу с коррупцией и экономическими преступлениями обсудят эксперты СНГ в Минске 11 июля